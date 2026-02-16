Für mehr als 450 Malls JC Decaux kooperiert mit Carrefour und Carmila

JC Decaux ist eine Partnerschaft mit Carrefour, Carmila und Unlimitail eingegangen, um ein großflächiges Indoor- und Outdoor-POS-DooH-Netzwerk in Einkaufszentren in Frankreich und Spanien zu entwickeln. Der weltweit größte OoH-Netzwerkbetreiber kündigte die Pläne Ende letzten Jahres an.

Nach einer von Unlimitail geleiteten Ausschreibung wird JC Decaux Werbeflächen an Carrefour- und Carmila-Standorten verwalten, modernisieren und vermarkten – Teil einer umfassenderen Transformationsstrategie, die sich auf die Modernisierung von Einzelhandelsumgebungen und die Erschließung neuer Medieneinnahmequellen konzentriert.

Indoor- und Outdoor-DooH

In Frankreich werden im Rahmen des Rollouts 75-Zoll-LCD-Bildschirme in 161 Einkaufszentren installiert, ergänzt durch größere digitale Displays an Flaggschiff-Standorten. Das Outdoor-Inventar in 297 Zugangsbereich zu Einkaufszentren wird modernisierte analoge Stadtmöbel mit zwei und acht Quadratmetern umfassen, erstmals ergänzt durch 81-Zoll-LED-Bildschirme. Das Projekt wird als die größte Multi-Site-Installation beschrieben, die JC Decaux in Frankreich durchgeführt hat.

In Spanien würde die Vereinbarung die DooH-Abdeckung auf 91 Einkaufszentren und 88 Zugangsbereiche zu Carrefour-Hypermärkten ausweiten, mit Rollout-Beginn im Jahr 2027.

Retail-Media-Integration

Das Netzwerk wird in die Retail-Media-Plattform von Unlimitail integriert, was Omnichannel-Kampagnen ermöglicht, die On-Site-, In-Store- und Off-Site-Aktivierungen kombinieren. Programmatische DooH-Aktivierung wird über das Adtech-Ökosystem von JC Decaux verfügbar sein, wobei Buchungen voraussichtlich Anfang 2026 beginnen, vor dem vollständigen Rollout zur Schulanfangszeit 2026.

Die Kampagnenmessung wird auf aggregierten Transaktions- und Treuedaten von Carrefour sowie auf Zielgruppenmetriken von JC Decaux aufbauen.