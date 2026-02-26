Seit Herbst 2025 sind die Flexity-Fahrzeuge der Wiener Straßenbahnen im Rahmen einer Testphase beklebt durch die österreichische Hauptstadt gefahren. Nun hat McDonald’s das neue Format auf der neuen Modellreihe erstmals gebucht. Damit ist es offiziell im Gewista-Portfolio.

Die Werbekampagne für das Frühstückssortiment der Fast-Food-Kette startet am 16. Februar und hat eine Laufzeit von drei Monaten.

Dabei ist die Flexity-Tram das erste Fahrzeug, das mit PVC-freier Folie beklebt wird. Das soll das ohnehin umweltfreundliche Image von Straßenbahnen verstärken: Es steht für ressourcensparende Mobilität, weshalb es zu den beliebtesten Werbeträgern im öffentlichen Raum zählt.

Zusätzliche Inhalte im Tram-Inneren möglich

Das neue Angebot von Gewista kann dabei erweitert werden. Die mobile Werbefläche nach außen lässt sich durch zusätzliche Inhalte auf Infoscreens im Inneren erweitern.

„Mit dem Flexity erweitern wir unser Transport Media Angebot um eine besonders innovative und nachhaltige Werbefläche. Dass McDonald’s hier als First Mover agiert zeigt, wie stark Markenbotschaften im öffentlichen Raum wirken können, wenn sie auf moderene Mobilität, hohe Reichweite und ein positives Umfeld treffen“, sagt Andrea Groh, CSO bei Gewista.