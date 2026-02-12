Anzeige
Iiyama auf der ISE 2026

Display-Lösungen für den Retail

Barcelona | Iiyama kam mit einem breiten Portfolio auf die ISE, das viele Anwendungen und Verticals abdeckte. Speziell für den Retail präsentierte der Hersteller einige Neuheiten.
Iiyama-Displays für den Einzelhandel (Foto: invidis)
Iiyama-Displays für den Einzelhandel (Foto: invidis)

Iiyama stellte auf der ISE 2026 in Halle 2 sein umfangreiches Portfolio aus Displays und Präsentationssystemen vor. Das Angebot richtete sich an AV-Integratoren, Einzelhändler, Bildungseinrichtungen, Gastgewerbe und Unternehmen.

Speziell für den Retail hatte Iiyama einige neue Lösungen dabei, darunter die Signage-Modelle S2225AS-B1P und S2425AS-B1P der 25-Serie. Sie arbeiten mit Android 12 und randlosem Glasdesign. Die Displays sind für 24/7-Betrieb ausgelegt und lassen sich im Quer-, Hoch- oder Liegendformat einsetzen. Das vorinstallierte Content-Management-System Iisignage2 bietet eine Kompatibilitätsgarantie von 5 Jahren. Die Displays verfügen über Power-over-Ethernet und eignen sich vor allem für Supermärkte, Einzelhandel und Informationspunkte. In diesem Zusammenhang stellte Iiyama auch ein neues Signage-Stretch-Display vor.

Für Schaufenster und helle Umgebungen brachte Iiyama das 55-Zoll-High-Brightness-Display LH(B)5591UHB-B1AG mit 4000 Candela pro Quadratmeter mit. Der Screen verfügt über Umgebungslichtsensor, Temperaturüberwachung und Lüftersteuerung für einen 24/7-Betrieb. 

Neue All-in-One-LED

Im Bereich LED präsentierte erstmals ein All-in-One-Produkt, das in 135 und 162 Zoll erhältlich ist und vor allem für Sitzungssäle, Kontrollräume, Auditorien und Einzelhandelsbereiche vorgesehen ist.

Die TN05-IFP-Serie, die ebenfalls auf dem Stand zu sehen war bietet interaktive Funktionen ohne Android-Betriebssystem. Die Displays sind für Universitäten, Behörden und Unternehmen mit kontrollierten Netzwerken konzipiert. 

Die OS-freie TN05-Serieauf dem Iiyama-Stand (Foto: invidis)
Die OS-freie TN05-Serieauf dem Iiyama-Stand (Foto: invidis)

Das Unternehmen zeigte zudem den UC Meet 03, ein kabelloses Präsentationssystem für Besprechungsräume und hybride Arbeitsumgebungen. Die Löaung ermöglicht die Inhaltsübertragung ohne Kabelverbindung. Passend dazu: Das 92-Zoll-5K-Display LH9252UWS ist für Klassenzimmer, Projekträume und Sitzungssäle konzipiert. Die Iisignage Box 1 ermöglicht die Nutzung von Iisignage2 ohne Displaytausch. 