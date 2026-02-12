Iiyama stellte auf der ISE 2026 in Halle 2 sein umfangreiches Portfolio aus Displays und Präsentationssystemen vor. Das Angebot richtete sich an AV-Integratoren, Einzelhändler, Bildungseinrichtungen, Gastgewerbe und Unternehmen.

Speziell für den Retail hatte Iiyama einige neue Lösungen dabei, darunter die Signage-Modelle S2225AS-B1P und S2425AS-B1P der 25-Serie. Sie arbeiten mit Android 12 und randlosem Glasdesign. Die Displays sind für 24/7-Betrieb ausgelegt und lassen sich im Quer-, Hoch- oder Liegendformat einsetzen. Das vorinstallierte Content-Management-System Iisignage2 bietet eine Kompatibilitätsgarantie von 5 Jahren. Die Displays verfügen über Power-over-Ethernet und eignen sich vor allem für Supermärkte, Einzelhandel und Informationspunkte. In diesem Zusammenhang stellte Iiyama auch ein neues Signage-Stretch-Display vor.

Für Schaufenster und helle Umgebungen brachte Iiyama das 55-Zoll-High-Brightness-Display LH(B)5591UHB-B1AG mit 4000 Candela pro Quadratmeter mit. Der Screen verfügt über Umgebungslichtsensor, Temperaturüberwachung und Lüftersteuerung für einen 24/7-Betrieb.

Neue All-in-One-LED

Im Bereich LED präsentierte erstmals ein All-in-One-Produkt, das in 135 und 162 Zoll erhältlich ist und vor allem für Sitzungssäle, Kontrollräume, Auditorien und Einzelhandelsbereiche vorgesehen ist.

Die TN05-IFP-Serie, die ebenfalls auf dem Stand zu sehen war bietet interaktive Funktionen ohne Android-Betriebssystem. Die Displays sind für Universitäten, Behörden und Unternehmen mit kontrollierten Netzwerken konzipiert.

Das Unternehmen zeigte zudem den UC Meet 03, ein kabelloses Präsentationssystem für Besprechungsräume und hybride Arbeitsumgebungen. Die Löaung ermöglicht die Inhaltsübertragung ohne Kabelverbindung. Passend dazu: Das 92-Zoll-5K-Display LH9252UWS ist für Klassenzimmer, Projekträume und Sitzungssäle konzipiert. Die Iisignage Box 1 ermöglicht die Nutzung von Iisignage2 ohne Displaytausch.