Mittlerweile weiß es jeder gute Digital Signage-Integrator: Der Content ist mindestens so wichtig wie der Screen selbst. Dass dieses Bewusstsein auch im Event-Bereich angekommen ist, demonstrierte die Halle 1 der Euroshop 2026, in der sich Messebauanbieter wie Octanorm, Bematrix und Aluvision versammeln. Gerade die Installationen, bei denen die digitalen Flächen in den Aufbau integriert waren, überzeugten.

Auch die traditionellen Druckdienstleister setzten mittlerweile verstärkt auf Digital Signage in ihrer Präsentation – oder zeigen, dass auch analoge Messestandkonzepte beeindrucken können.