Marmor, Stein und LED

Düsseldorf | Wenn es einmal etwas größer werden soll: Der Messe- und Veranstaltungsbau in der Halle 1 der Euroshop hat digitale Flächen nicht nur zum Standard erhoben, sondern zeigt auch eindrucksvolle Integrationen – nicht zuletzt auch beim Content.
Halle 1 der Euroshop 2026
Mittlerweile weiß es jeder gute Digital Signage-Integrator: Der Content ist mindestens so wichtig wie der Screen selbst. Dass dieses Bewusstsein auch im Event-Bereich angekommen ist, demonstrierte die Halle 1 der Euroshop 2026, in der sich Messebauanbieter wie Octanorm, Bematrix und Aluvision versammeln. Gerade die Installationen, bei denen die digitalen Flächen in den Aufbau integriert waren, überzeugten.

Auch die traditionellen Druckdienstleister setzten mittlerweile verstärkt auf Digital Signage in ihrer Präsentation – oder zeigen, dass auch analoge Messestandkonzepte beeindrucken können.