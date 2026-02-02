Der US-amerikanische Integrator-Gigant Diversified nutzt die ISE 2026, um seine Marktpositionierung zu schärfen: Auf einer der legendären Dachterrassen über der Fira Barcelona stellt das Unternehmen sein neues Digital Signage-Konzept vor: Diversified Digital. Dieser Schritt ist Teil einer strategischen Initiative, um die globalen Digital Signage-Aktivitäten unter einer eigenen Identität zu konsolidieren und auszubauen.

Mit einem Jahresumsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar zählt Diversified zu den drei weltweit führenden ProAV-Integratoren. Das Unternehmen ist zwar weithin bekannt für Media-, Broadcast- und Arbeitsplatzlösungen, verzeichnet jedoch mit seinen 2.600 Mitarbeitern an 40 Standorten weltweit ein nachhaltiges Wachstum in den Bereichen Experience-AV und Digital Signage. Um sein 25-jähriges Bestehen zu feiern und diesen Kurs zu beschleunigen, formalisiert Diversified nun seine Signage-Aktivitäten unter dem neuen Dach von Diversified Digital.

Fokus auf Unternehmensrollouts

In einem Interview mit invidis erläutert Steve Glancey, Digital Experience Practice Leader bei Diversified, die Gründe für die Markteinführung. Diversified Digital, eine Weiterentwicklung der traditionsreichen Digital Media Group (DMG), die von Diversified übernommen wurde, spiegelt einen bewusst gewählten Markennamen wider, der mehr als ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Bereitstellung groß angelegter, geschäftskritischer Erlebnisse und Rollouts würdigt.

Diversified positioniert sich als herstellerunabhängiger globaler Partner – ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in einem Markt, in dem sich viele Digital Signage-Anbieter auf ein CMS konzentrieren und als lokale Spezialisten mit begrenzter geografischer Reichweite agieren.

„Bei Business-Critical-Signage sind messbare Ergebnisse weitaus wichtiger als der Coolness-Faktor. Große Unternehmenskunden verlangen technologieunabhängige Lösungen und einen einzigen globalen Partner, der überall schlüsselfertige Dienstleistungen anbieten kann“, erklärt Steve Glancey.

Lifecycle-Services auf globaler Ebene

Das Unternehmen sieht die Zukunft von Corporate Signage im ganzheitlichen Lebenszyklusmanagement und nicht nur in der Bereitstellung. Dazu gehören Design, Beschaffung, Lagerung, standardisierte Rollout-Prozesse, Fernüberwachung, SLAs, Inhalte, Berichterstattung und langfristige Betriebsüberwachung – unabhängig von CMS- oder Hardware-Anbietern.

Dieser Ansatz entspricht den Marktanforderungen: Unternehmenskunden betreiben zunehmend Signage-Netzwerke in unternehmenskritischen Umgebungen. Diese Implementierungen erfordern eine Verfügbarkeit rund um die Uhr, vorhersehbare Service-Levels und eine einheitliche globale Governance.

Ausbau der globalen Präsenz

Diversified ist heute in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland und Australien stark vertreten. Angesichts der Expansion globaler Kunden konzentriert sich das Unternehmen darauf, in den Regionen, in denen es am aktivsten ist, Tiefe und Konsistenz aufzubauen.

„Wir wachsen mit unseren bestehenden Unternehmenskunden, indem wir ihnen helfen, Ordnung, Zuverlässigkeit und langfristige Verantwortlichkeit in ihre Signage-Netzwerke zu bringen“, sagt Steve Glancey. „Für viele Unternehmen besteht die Herausforderung nicht darin, vom ersten Tag an global zu agieren, sondern darin, Komplexität, Risiken und Fragmentierung in kritischen Regionen zu reduzieren.“

Etablierte Spezialisten herausfordern

Das Diversified-Digital-Team hat sich zum Ziel gesetzt, neue globale Standards für die Einführung von Digital Signage-Systemen zu setzen und dabei auf die langjährige Erfahrung von Diversified im Bereich der Erlebnis-AV zurückzugreifen. Die Gruppe richtet sich an Unternehmen, die bisher von kleineren, rein auf Digital Signage spezialisierten Integratoren bedient wurden, und positioniert sich zunehmend im Bereich von Retail Media Networks, wo sie Disziplin, Betriebsabläufe und Governance in einen Bereich einbringt, der lange Zeit von plattformorientierten Spezialisten dominiert wurde.

