Die in Chicago ansässige Outform Group hat eine neue Geschäftseinheit gegründet: Outform Hospitality. Die Division soll Marken dabei unterstützen, einzigartige und ansprechende Umgebungen zu gestalten und dabei schneller sowie mit höherer Kostensicherheit zu arbeiten. Outform Group ist Teil eines wachsenden Trends von Unternehmen, die ihre Hospitality-Angebote ausbauen – ein Segment, das zunehmend auf integrierte Service-Modelle setzt. Ein anderes Beispiel ist der Integrator First Impression.

Die neue Einheit von Outform ist darauf ausgelegt, Hospitality-Projekte ganzheitlich zu unterstützen – von Konzept und Beratung über regionale und globale Rollouts bis hin zum Betrieb. Outform adressiert dabei Anforderungen für digital unterstützte, markenkonforme Räume in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel sowie gemeinschaftlich genutzte Umgebungen.

Durch Joint Venture unterstützt

Durch die Kombination mit eigener Fertigung sowie regionalen Liefer- und Logistikkapazitäten sollen sich Design-to-Deployment-Zeiten weiter verkürzen, während gestalterische Intention und Kostentransparenz erhalten bleiben.

Die Gründung wird durch ein strategisches Joint Venture mit SZ Design und Mejor Group unterstützt, das Hospitality-spezifische Designkompetenz und Beschaffungsexpertise in die neue Division einbringt.

Die Division wird in den USA, Europa, Israel und China tätig sein und sowohl Flagship-Destinationen als auch Multi-Site-Rollouts unterstützen, wobei globale Markenkonsistenz mit lokalen Marktanforderungen in Einklang gebracht werden soll.

