Die Umfrage für das invidis Digital Signage Ranking 2026 ist jetzt gestartet. Unternehmen aus dem gesamten Digital Signage-Kosmos sind eingeladen, teilzunehmen. Die Teilnahme ermöglicht Ihnen, Teil des invidis Jahrbuchs 2026 zu sein und hilft uns einen möglichst detaillierten Marktüberblick zu schaffen.

Die öffentliche Yearbook-Umfrage ist jetzt live – machen Sie mit.

Jedes Jahr liefert das invidis Jahrbuch einen der umfassendsten und vertrauenswürdigsten Marktüberblicke der Digital Signage-Branche. Unsere Rankings und Market Maps tragen dazu bei, Marktdynamiken, Anbieterpositionierungen und die Gesamtentwicklung des Sektors akkurater darzustellen – und unterstützen so sowohl strategische Entscheidungen als auch mehr Branchentransparenz.

Wichtiger Hinweis: Wir geben Ihre Daten niemals weiter und veröffentlichen keine exakte Zahlen. Die Rankings werden in Umsatzklassen (z. B. 10–20 Mio. Euro) dargestellt. Dieses Format ermöglicht Vergleichbarkeit und schützt gleichzeitig sensible Unternehmensdaten.

Unternehmen sind eingeladen, die Umfrage bis zum 6. März 2026 auszufüllen. Die Ergebnisse werden im invidis Jahrbuch 2026 veröffentlicht, das im Mai erscheint.