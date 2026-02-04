Schon am Vorabend der ISE 2026 wurde es beim ISE-Mixer lebendig. Das von invidis/Sixteen:Nine und SignageOS veranstaltete Networking-Event brachte die Digital-Signage-Branche zusammen und bot Raum für Austausch sowie erste Diskussionen rund um die Messewoche. Impressionen des Abends sind auf invidisXworld zu sehen.

Eine besondere Erwähnung gilt Dave Haynes, Founding Editor von Sixteen:Nine und Initiator des ISE-Mixers. Er wurde im Rahmen des Events mit einem Award ausgezeichnet – einem eigens angefertigten Mixer aus dem 3D-Drucker.

