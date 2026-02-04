Zum Auftakt des zweiten Tages der ISE 2026 in Barcelona sein Florian Rotberg Rotberg, Managing Director, sein Update zu den Behind The Scene Trends. Dabei muss er seine Einblicke vom ersten Tag etwas aktualisieren. Denn: Es gibt sie doch – die innovativen, AI-getrieben oder -gestützten Highlights auf der ISE 2026.

Wer genau hinsieht, kann sich das ein oder andere Highlight noch für die anderen beiden Tage merken – und sich dabei selbst ein Bild von den Innovationen in Software sowie Hardware machen, die die ISE bietet. Mehr dazu im Video:

