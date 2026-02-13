Der deutsche Digital Signage-Softwarehersteller Connectsignage war zum ersten Mal mit einem eigenen Stand in Halle 4 auf der ISE 2026 vertreten und führte den Fachbesuchern seine Software vor – die vor allem im Bereich Schnittstellen punkten will. Mehr als 500 Integrationen kann die Lösung mittlerweile vorweisen.

Zudem demonstrierte das Unternehmen einige Neuerungen, allen voran eine neue Benutzeroberfläche, die klarer strukturiert ist und nach Feedback von Usern so gestaltet wurde, dass die wichtigsten Funktionen übersichtlich und schnell zu erreichen sind.

Neu war ebenfalls der Supporthub, als zentrale Anlaufstelle für Troubleshooting. Neben einem weiterentwickelten Ticketsystem enthält der Hub auch einen AI-Assistenten und eine Wissensdatenbank. In dieser findet man nicht nur die klassischen Benutzerhandbücher und Hilfethemen, sondern auch erweiterte Funktionen wie eine Player-Entscheidungsmatrix, um das Zusammenspiel zwischen Software und Mediaplayer optimal ausnutzen zu können.

Eine Besonderheit: In der Wissensdatenbank ist auch die Entwickler-Roadmap von Connectsignage zu finden, inklusive Entwicklungsstand und Priorisierung. „Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden genau wissen, was wir in Zukunft planen“, erklärt Patrick Schröder, Chief Growth Officer bei Connectsignage. Zudem könnten die Kunden unmittelbar sehen, dass ihr Feedback Auswirkungen auf die Roadmap habe.