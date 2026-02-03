

Auf der ISE 2026 fasst Florian Rotberg, Managing Director und Founder von invidis, die wichtigsten Trends zusammen, die Branche und Messe dieses Jahr bestimmen.

Der erste Trend ist reduzierte Komplexität für großflächige Deployments. Anbieter vereinfachen ihre Systemarchitekturen, integrieren mehr Funktionen direkt und reduzieren so den Betriebs‑ und Skalierungsaufwand. Zwar bleibt der Markt insgesamt durch verschiedene Plattformen und Betriebssysteme zersplittert, doch der Trend zielt darauf ab, eigene Lösungen für große Netzwerke einfacher handhabbar zu machen.

Der zweite Trend ist Nachhaltigkeit. Effizientere SoCs und LED‑Controller senken Energieverbrauch und verlängern Produktlebenszyklen — leise, aber wirkungsvolle Fortschritte, die Investitionsentscheidungen zunehmend beeinflussen.

Der dritte Trend ist Experience. AI‑basierte Funktionen prägen Workflows und Content‑Prozesse, während Anforderungen an Cybersicherheit, Daten‑Governance und Compliance steigen — Themen, die auf der Messe zwar weniger sichtbar sind, aber immer wichtiger werden.

Diese Entwicklungen knüpfen an die Erwartungen und erwarteten Enttäuschungen an, die vor der ISE 2026 bereits in der Luft lagen. Alle Details zu den Business-Trends auf der ISE 2026 im invidisXworld-Video.

