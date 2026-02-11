Der aufregendste Impuls auf der ISE 2026 kam nicht von den etablierten Großen in Halle 3, sondern von der nächsten Generation von Visual-Solution-Anbietern. Ein Rundgang durch Halle 1 – Hisense und vor allem TCL – war unmöglich zu ignorieren.

Besucher, die Halle 3 zu ihrem ersten Stopp machten, haben diese möglicherweise mit gemischten Gefühlen verlassen. Es gab neue Produkte: mehr E-Paper, mehr LED-Optionen und einige inkrementelle LCD-Verbesserungen. Die größten Aufmerksamkeitsmagneten waren die neuen 3D-Effekt-Displays – Samsung mit seinen Spatial Displays und Sonys System, das 3D-Fähigkeiten mit Amerias Touchless Control bündelt.

Doch für diejenigen, die nach der nächsten Innovationswelle suchten, lieferte Halle 3 eher Verfeinerung als Neuerfindung.

Halle 1: Wo die Action wirklich war

In Halle 1 fühlten sich die Dinge anders an. TCL Csot stellte eine weitreichende Produktpalette vor, die nur wenige Hersteller in Breite oder Ambition erreichen konnten. TCL/Moka – das Schwesterunternehmen – belegte einen zweiten Stand in Halle 2, aber das Rampenlicht gehörte eindeutig Csot.

Das Timing hätte nicht besser sein können. Nur wenige Tage vor der ISE überraschte TCL den Markt mit der Ankündigung eines Joint Ventures mit Sony, das im April 2027 startet. Sony wird sein gesamtes ProAV- und Consumer-TV-Geschäft einbringen, während TCL die Mehrheitsbeteiligung halten wird – eine strategische Neuausrichtung mit langfristigen Auswirkungen für die Branche.

Der TCL-Spielplatz für Display-Enthusiasten

TCL präsentierte wohl das umfassendste Display-Portfolio auf der ISE 2026, das von klassischen Digital-Signage-Screens über exotische großformatige Kunst-Displays und hocheffiziente High-Brightness-LCDs bis hin zu MicroLED-Innovationen mit weltweit führender Kontrastleistung reichte.

Für alle, die von Display-Technologie besessen sind, war Halle 1 in diesem Jahr der Ort, den man besuchen musste.

Unsere TCL-Highlights:

85″ Art Screen im 8:9-Format – eine ungewöhnlich dimensionierte digitale Leinwand, ideal für digitale Kunst

86″ Natural Light Whiteboard – nutzt ein transflektives Design, das Umgebungslicht in zusätzliche Beleuchtung umwandelt – ein eleganter Energiesparer für Kollaborationsräume

Crystal Light Emitting Backlight Technology – eine neue Backlight-Technologie, die +33 Prozent Helligkeit bei 40 Prozent verbesserter Energieeffizienz bietet. Hoffentlich ein wichtiger Schritt hin zu nachhaltigeren High-Brightness-LCDs

85″ ultra-effizientes 4.000-Nit-Window-Display – mit nur 395 Watt durchschnittlichem Stromverbrauch ist dies laut TCL derzeit das weltweit energieeffizienteste High-Brightness-Signage-Display in seiner Klasse.

163″ MicroLED mit Weltrekord-Kontrastverhältnis von 37.500:1 – erreicht durch TCLs proprietäres Ultra-Low-Reflection-Verkapselungsmaterial

TCL stellte auch sein eigenes CMS vor, TCL Eshow. Obwohl es in der Lage ist, Standard-Signage-Anwendungsfälle zu unterstützen, macht sein China-basierter Software-Stack es im aktuellen geopolitischen Klima weniger geeignet für Enterprise- und Corporate-Deployments.

Hisense: Europas etabliertester „Newcomer“

Direkt nebenan zeigte Hisense, warum es zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten in Europa geworden ist. Im Gegensatz zu TCL hat Hisense seit Jahren eine substanzielle europäische Präsenz – verstärkt durch die Übernahme von Gorenje im Jahr 2018. Dies spiegelte sich in einem der visuell ansprechendsten Stände der Messe wider: einer kompletten Stadion-Umgebung, die das Fifa-Sponsoring der Marke feiert.

Das Produktportfolio war ebenso breit und reichte von Konzept-E-Paper bis hin zu High-End-MicroLED. Hisense hat in den vergangenen Jahren seine Partnerschaften mit großen CMS-Plattformen ausgebaut und Vertrauen bei Integratoren in der gesamten Region aufgebaut.

Vielleicht das markanteste Beispiel für Hisenses Momentum: Hisense hat Samsung im europäischen High-Brightness-Window-Display-Markt überholt. Das laufende Ströer-Rollout basiert vollständig auf Hisense-Window-Displays – ein Meilenstein, den vor einem Jahrzehnt nur wenige vorhergesagt hätten.

(Noch) kein Paradigmenwechsel

Die ISE 2026 markierte keine radikale Transformation des professionellen Display-Markts. Die Fundamente bleiben stabil; die großen etablierten Anbieter sind immer noch hier. Aber die Breite, der Ehrgeiz und die technische Reife aufstrebender Anbieter – insbesondere TCL, Hisense und BOE in Halle 3 – signalisieren eine Landschaft, die vielfältiger und wettbewerbsfähiger wird.