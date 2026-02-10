Interactive Scape stellte auf der ISE 2026 seine Scape X-Technologie vor. Das System erkennt Objekte auf kapazitiven Multitouch-Displays mittels neuronaler Netze. Die AI wertet Bilddaten aus und identifiziert Position, Ausrichtung und ID von Objekten mit einer Winkelgenauigkeit unter einem Grad.

Im Unterschied zu klassischen Multitouch-Anwendungen beschränkt sich die Interaktion dabei nicht auf einzelne Berührungspunkte. Durch die eindeutige Identifikation von Objekten und deren Ausrichtung lassen sich Inhalte, Funktionen und Aktionen einzelnen Nutzern zuordnen. Dadurch können beispielsweise mehrere Personen gleichzeitig mit denselben Daten arbeiten, ohne sich gegenseitig zu blockieren oder Eingaben zu überschreiben.

Anhand der Fingerausrichtung ermittelt das System die Position der Nutzer vor dem Display. Inhalte lassen sich dadurch dynamisch ausrichten und einzelnen Personen eindeutig zuordnen. Die technische Anbindung erfolgt über das Open-Source-Protokoll TUIO. Dadurch lässt sich die Objekterkennung in bestehende Software-Umgebungen integrieren, unter anderem mit Engines wie Unity oder Unreal Engine.

Auf der Messe demonstrierte Interactive Scapedie Technologie auf Displays mit 55 und 65 Zoll Diagonale. Die Geräte arbeiten im 24/7-Betrieb mit Temperaturüberwachung, erreichen 700 Candela Helligkeit und verarbeiten mehr als 80 Touchpunkte per USB oder mehr als 100 Touchpunkte per TUIO. Die Displays sind für vertikale und horizontale Nutzung zertifiziert.

Einsatz in Museen und Smart Cities

Das Unternehmen setzt die Technologie in Anwendungen für Museen, Retail, Experience Center und Smart-City-Projekten ein. Zu den Referenzen zählen Installationen für Siemens mit mehr als 20 Objekten und rund 50.000 Datenpunkten sowie der Mercedes-Benz Brand Space. Weitere Einsatzbereiche sieht Interactive Scape in Kontrollräumen, Fahrzeug-Innenräumen und Küchen.

Neben bestehenden Anwendungen arbeitet Interactive Scape auch an weiteren Einsatzfeldern. Dazu zählen unter anderem Küchenarbeitsflächen, bei denen Objekterkennung mit Induktion und dynamischen Bedienelementen kombiniert werden soll. Entsprechende Konzepte befinden sich nach Unternehmensangaben in Planung.

Die Scape X Engine kostet 3.480 Euro und funktioniert mit Displays von Interactive Scape. Das Scape X Module zum gleichen Preis erweitert kompatible Displays von Drittanbietern. Interactive Scape entwickelt zehn Prozent der Anwendungen selbst, 90 Prozent entstehen über Partner und Kunden mit individuellen Programmlösungen.