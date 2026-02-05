Christie stellt auf der ISE 2026 eine interaktive Installation mit personalisierbaren Projektionen vor. Besucher können eigene Muster entwerfen, die auf Masken projiziert werden.

Christie kam auf die ISE mit einer interaktiven Masken-Installation. Die Zusammenarbeit mit Knownsense Studios und Faber ermöglichte die Umsetzung. Drei Masken mit Motiven aus indischer, venezianischer und chinesischer Oper-Tradition dienen als Projektionsflächen. Besucher können auf Tablets eigene Muster entwerfen, die dann direkt auf die Masken projiziert werden. Für die Beleuchtung kommen Projektoren der Korus-Series zum Einsatz.

Eine weitere Installation zeigt eine Elefantenskulptur, die mit drei M 4K25 RGB Pure-Laser-Projektoren und Projektoren der Jazz Series gemappt wird. Über dem Stand wird ein Sapphire 4K40-RGBH mit 40.950 Lumen und nativer 4K-Auflösung eingesetzt. Der Projektor verfügt über eine Dual-Illumination-Lichtquelle und deckt den P3-Farbraum ab.

Christie gab zudem einen Technology Preview auf die XP Series LED Video Wall. Die neue LED-Lösung basiert auf der Vividlife-Plattform und soll Farbgenauigkeit von niedriger bis hoher Helligkeit gewährleisten. Ebenfalls am Stand zu sehen sind Microtiles LED. Die LED-Lösungen kommen in Museen, bei Live-Events und in Themenparks zum Einsatz, darunter in dunklen Bereichen von Achterbahnen.

„Unser Thema ‚Passion meets possibility‘ spiegelt unseren Antrieb für Innovation, technische Exzellenz und die Partnerschaften mit unseren Kunden wider“, sagt Sean James, Executive Vice President Global Sales & Service. Das Unternehmen arbeitet auf der ISE 2026 mit den Medienserver-Anbietern AV Stumpfl, Ross Video und Twoloox zusammen.

