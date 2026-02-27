Kontron erweitert seine K-Panel-Serie um eine 21,5-Zoll-Variante. Der neue Panel-PC richtet sich an industrielle HMI-Anwendungen mit hohem Visualisierungsbedarf. Dies ermöglicht etwa mehrere Prozessansichten oder detaillierte Bedienoberflächen. Es stehen hierbei zwei Produktvarianten mit unterschiedlichen Intel-Prozessoren zur Wahl: Der K-Panel-S-AML/ADN und der K-Panel-S-RPL.

Das Display verfügt dabei über eine Anti-Glare- und Anti-Fingerprint-Oberfläche. Der PCAP-Touchscreen lässt sich mit bis zu zehn Fingern bedienen. Der Screen verfügt außerdem über eine Tropfen- und Handballenerkennung, was das Risiko von Fehleingaben verringert. Zudem ist eine Eingabe mit Handschuhen möglich.

IP65- und IK06-zertifiziert

Das geschlossene Metallgehäuse ist IP65-zertifiziert und passiv gekühlt, was die Wartung erleichtert. Das gehärtete Glas erfüllt die Schutzklasse IK06.

Die Konnektivität umfasst zwei Displayports, zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und vier USB-Ports, wovon zwei USB 3.2 sind. Einer davon ist beim K-Panel SAML/ADN als USB-C ausgeführt. Außerdem sind Wifi 6 und Bluetooth verfügbar.

Die Systeme sind für verschiedene Tragarm-Konzepte ausgelegt. Der I/O-Zugang erfolgt dabei über eine rückseitige Klappe mit Scharnier. Eine zweistufige Zugentlastung sichert die Kabelführung.