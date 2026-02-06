In Barcelona erfährt Kontron laut eigener Aussage viel Zustimmung für seine Motherboards „Made in Europe“. „Viele Besucher der ISE 2026 kommen zu uns und fragen explizit nach unseren Made-in-Europe-Portfolio“, sagt Thomas Stanik, Senior Sales & Buisness Development Manager.

Der Einfluss eines volatilen globalen Marktes könne so minimiert werden – aus der Covid-Pandemie, den globalen Lieferengpässen und unsicheren Zollregelungen haben viele Kunden ihre Schlüsse gezogen.

Drei Standorte in Europa

Die Motherboards von Kontron werden somit an zwei Standorten in Deutschland sowie an einem in Slowenien hergestellt.

Vielfältige Bereiche für AI-Anwendungen

Zum einen fokussiert man sich dabei auf Edge-Server-Lösungen für Anwendungen im Broadcast und Mediaproduction.

Zum anderen stellt Kontron AI-Steuerungen für Systeme her, die sich datengetrieben anpassen können. Dafür gab es ein AI-Upgrade für mehrere Boards. Die Anwendungen reichen bis in Digital Signage-Bereich, von QSR über DooH bis zu Wayfinding.

Dafür schult Kontron seine Partner. „Gleich nächste Woche steht ein AI-Training für unsere Partner an“, verrät Thomas Stanik. Dabei will man für die möglichen Anwendungen Beispiele geben, die Fähigkeiten von AI je nach Szenario durchspielen und die AI-Palette der Partner ausbauen.

