Nach der Croissant Bag folgt die Trolley Bag: Lidl setzt seine Kollaboration mit Designer Nik Bentel fort. Das limitierte Mode-Accessoire wird verlost.

Lidl setzt seine Kooperationsstrategie mit Nik Bentel fort. Der Discounter präsentiert gemeinsam mit dem Avantgarde-Designer die „Trolley Bag“ – ein Accessoire aus industriellem Edelstahl. Man erkennt dabei schnell: Das Design ist von einem klassischen Einkaufswagen inspiriert.

Ein Münz-Schlüsselanhänger hängt an der ungewöhnlichen Handtasche. Und hat auch eine Funktion: Er passt in echte Lidl-Einkaufswagen.

Zweite Zusammenarbeit mit Nik Bentel

Die Zusammenarbeit mit Nik Bentel Studios ist die zweite ihrer Art. 2024 war die gemeinsam entwickelte „Croissant Bag“ innerhalb von zwei Minuten vergriffen. Die „Trolley Bag“ debütierte auf der London Fashion Week Mitte Februar 2026 in London.

„Wir konnten der Chance nicht widerstehen, erneut mit Lidl zusammenzuarbeiten. Die Lidl Trolley Bag ist unsere neueste Interpretation des täglichen Einkaufs und darauf ausgelegt, aufzufallen – egal, ob auf dem Runway oder beim Einkaufen“, sagt Nik Bentel.

Ab dem 26. Februar 2026 ist das Stück via Losverfahren auf der Website von Nik Bentel erhältlich – kostenlos und in streng limitierter Stückzahl. Damit kommt das Schmuckstück leider etwas zu spät, um damit auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf anzugeben.