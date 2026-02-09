Dieses Jahr war eine traditionsreiche deutsche Marke auf der ISE vertreten: Loewe. Vergangenes Jahr ging sie insolvent, dann übernahm der zypriotische Unternehmer Aslan Khabliev das Ruder. Unter seiner Regie will sich das Unternehmen unabhängiger vom TV-Geschäft machen – ein notwendiger Schritt, denn Hersteller von Fernseher geraten weltweit unter Druck und suchen sich alternative Geschäftsfelder.

So auch Loewe unter der neuen Führung. In der allgemeinen Presse wurde schon berichtet, worauf der Fokus im B2C-Bereich lag: Luxusgüter, von der Kaffeemaschine zum Kopfhörer. Auf der ISE hat Loewe die Ausweitung dieser Strategie auf den Professional-Bereich vorgestellt. Loewe präsentierte Integratoren seine Lösungen für den Luxusmarkt, von OLED-Displays für Penthouse-Suiten bis hin zu Multiroom-Audio in Yachten und Residenzen.

Ein weiterer Fokus lag auf dem High-End-Hospitality-Segment. Präsentiert wurden Lösungen für Gästezimmer, öffentliche Bereiche und Luxussuiten.

Loewe betont, dass diese Lösungen für eine nahtlose Systemintegration konzipiert sind. Sie sind kompatibel mit Automatisierungsplattformen wie Control4, Crestron und Basalte. Dadurch soll eine intuitive und einheitliche Steuerung über gesamte Objekte hinweg gewährleistet werden – eine wesentliche Anforderung für moderne Hospitality-, Luxusyacht- und kommerzielle Projekte.