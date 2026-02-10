Clear Channel Outdoor hat in den vergangenen Jahren systematisch seine internationalen Aktivitäten veräußert, um sich zu einem rein US-amerikanischen Out-of-Home Anbieter zu wandeln. Das Unternehmen verkaufte seine europäischen und lateinamerikanischen Geschäfte – so übernahm Bauer Media die britischen und skandinavischen Einheiten, während JC Decaux zahlreiche langjährige Stadtmarketingkonzessionen in Regionen übernahm, in denen das Wettbewerbsrecht solche Transaktionen zuließ. Diese Umstrukturierung war Teil umfassenderer Bemühungen, Clear Channel für Investoren attraktiver zu machen – eine Strategie, die offenbar erfolgreich war: Mubadala Capital übernimmt in Partnerschaft mit TWG Global den Außenwerber – für 6,2 Milliarden US-Dollar, die komplett in bar ausgezahlt werden.

Die Begründung für eine derart hohe Bewertung: US-amerikanische Außenwerbeunternehmen positionieren sich eher als Immobilien- denn als Medienunternehmen. Dies ermöglicht eine Bewertungslogik nach dem REIT-Vorbild, langfristige Cashflow-Modellierung und vorteilhafte Steuerstrukturen. Während REITs über 90 Prozent ihrer Gewinne ausschütten müssen, bietet Private Equity ähnliche finanzielle Vorteile ohne die Einschränkungen der öffentlichen REIT-Regulierung – was Unternehmen wie Clear Channel zu äußerst attraktiven Investitionszielen macht.

Transaktionsstruktur: Schuldenabbau und Transformation

Gemäß den Vertragsbedingungen werden Mubadala Capital (der Staatsfonds der UAE) und TWG Global Clear Channel mit einem Unternehmenswert von 6,2 Milliarden US-Dollar privatisieren. Unterstützt wird dies durch 3 Milliarden US-Dollar neues Eigenkapital, das zur Schuldenreduzierung und Stärkung der finanziellen Flexibilität dienen soll. Die Struktur umfasst bestehende Schulden in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar und Eigenkapital in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar, was einen signifikanten Schuldenabbau und eine Neuausrichtung für zukünftiges Wachstum ermöglicht.

Die Aktionäre von Clear Channel erhalten 2,43 Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 71 Prozent auf den Aktienkurs von 1,42 Dollar im Oktober 2025 entspricht. Die Übernahme wurde vom Aufsichtsrat einstimmig genehmigt, und fast die Hälfte aller Aktionäre hat bereits Stimmrechtsvereinbarungen zur Unterstützung der Transaktion unterzeichnet. Der Abschluss des Geschäfts wird vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und des Ergebnisses einer strukturierten Phase der Angebotsprüfung („Go-Shop-Phase“), in der das Unternehmen bis zum 26. März 2026 alternative Angebote einholen kann, im dritten Quartal 2026 erwartet.

Die Transaktion wird von einer wichtigen strategischen Personalie begleitet: Der erfahrene Medien- und Technologieexperte Wade Davis – der bei der Übernahme mit Mubadala und TWG zusammengearbeitet hat – wird voraussichtlich als Executive Chairman zu Clear Channel wechseln. Davis bekleidete zuvor leitende Positionen bei Viacom und Televisa Univision und bringt operative Erfahrung sowie Expertise im Bereich M&A mit.

Großes Investoreninteresse an OoH

Clear Channel ist nicht der einzige große Anbieter von Außenwerbung, der verstärktes Interesse von Finanzinvestoren auf sich zieht. In Deutschland steht Ströers OoH-Geschäft ebenfalls im Fokus, obwohl zwei Übernahmegespräche mit globalen Finanzinvestoren aufgrund unterschiedlicher Bewertungsvorstellungen scheiterten.

Das Interesse an Out-of-Home ist auf zwei Faktoren zurückzuführen:

Langfristige Konzessionsverträge, die planbare, infrastrukturähnliche Cashflows generieren

Starkes Wachstum im Bereich Digital-out-of-Home, das das Umsatzpotenzial steigert und die Bewertungskennzahlen branchenweit erhöht

Diese Fundamentaldaten machen große OoH-Anbieter weiterhin zu attraktiven Zielen für Private-Equity-Gesellschaften und Staatsfonds.

Fazit: Die Vereinbarung von Clear Channel zur Privatisierung durch Mubadala Capital und TWG Global markiert den Beginn einer neuen Ära für den US-amerikanischen OoH-Riesen. Dieser Schritt krönt jahrelange strategische Restrukturierung und positioniert das Unternehmen für eine finanziell flexiblere und wachstumsorientierte Zukunft.