Im Einkaufszentrum Manchester Arndale übernimmt Ocean Outdoor UK künftig die Vermarktung und den Betrieb der internen OoH-Werbeflächen. Bestandteil des Auftrags sind neue interne Displays sowie eine großformatige Media Wall. Der Auftrag wurde vom Eigentümer Global Mutual vergeben. Ocean betreibt am Standort bereits zwei externe OoH-Flächen.

Der langfristig angelegte Vertrag umfasst 37 interne Displays im D6-Format. Die Displays werden Teil des Ocean-Netzwerks The Loop, das auf kleinere Display-Formate ausgerichtet ist. Zusätzlich ist eine neue großformatige DooH-Installation geplant. Die Arndale Media Wall ist als vollbewegtes DooH-Display mit einer Fläche von 108 Quadratmetern ausgelegt.

Neben den Display-Flächen beinhaltet die Vereinbarung auch die Betreuung von markenbezogenen Aktivierungen und Murals innerhalb des Centers. Darüber hinaus ist eine Nutzung der Arndale-Hochhausfassade für großformatige Projektionen vorgesehen, die als sogenanntes Media-First-Format umgesetzt werden kann. Das operative Management dieser Formate erfolgt über Ocean Labs.

Interne und externe DooH-Formate

Das Manchester Arndale verzeichnet nach Angaben von Global Mutual eine jährliche Besucherfrequenz von mehr als 46 Millionen. Das innerstädtische Einkaufszentrum beherbergt mehr als 200 Einzelhandels-, Gastronomie- und Freizeitangebote. Zu den ansässigen Marken zählen unter anderem Apple, Hugo Boss, Lego und Ralph Lauren.

Ocean Outdoor betreibt in Manchester weitere DooH-Standorte in den Bereichen Spinningfields, St John’s und Printworks Manchester. Zusätzlich verantwortet das Unternehmen im Auftrag des Manchester City Council ein öffentliches DooH-Portfolio an mehreren innerstädtischen Standorten.

