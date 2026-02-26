Viewsonic dominiert interaktive Displays

Laut Futuresource Consulting erzielte Viewsonic von 2023 bis 2025 weltweit den höchsten Marktanteil bei interaktiven Displays – ausgenommen China.

Viewsonic hat laut Futuresource Consulting im dritten aufeinanderfolgenden Jahr den höchsten weltweiten Marktanteil im Segment der interaktiven Displays erreicht (ohne China). Treiber war die Nachfrage nach Viewboard-Displays zwischen 80 und 100 Zoll im Bildungssektor.

Auf ausgewählten Viewboard-Modellen führt Viewsonic Android 16 ein – optimiert für Touch-Interaktion, anpassbare Layouts und Multitasking. Das Betriebssystem ist speziell für großformatige Displays ausgelegt und gewährleistet einen erweiterten Support-Zeitraum samt kontinuierlicher Sicherheitsupdates.

Ergänzend bietet Viewsonic das Softwarepaket Myviewboard, Myviewboard Manager und Airsync – für Echtzeit-Kollaboration, kabelloses Casting und zentrale IT-Steuerung über einen gesamten Campus.