Ocean Outdoor und Creator by Infinitum, eine Sparte der Infinitum Group, bieten ab sofort gemeinsam Kampagnenpakete an. Das Produkt trägt den Namen Ocean Creator. Es verbindet Premium-DooH-Standorte mit ausgewählten Creators zu integrierten Markenkampagnen. Die Inhalte werden für Social Media produziert.

Als schlüsselfertige Lösung buchen Kunden garantierte Kontakte aus drei Komponenten: Passantenfrequenz an den DooH-Standorten, organische Reichweite der Creators und gezielte Paid-Social-Kampagnen. Ocean wählt die Creators projektbezogen nach Stil, Zielgruppe und Spezialisierung aus. Die DooH-Standorte reichen von Landmark-Locations wie Piccadilly Lights bis zu lokalen Installationen.

Das Angebot basiert auf Ocean Outdoors fünfter Neuroscience-Studie „The Vital Ingredient„. Ocean untersucht die Verbindung von DooH und Social Media seit mehr als zehn Jahren. Die aktuelle Untersuchung zeigt: DooH-Kampagnen, die über Social Media verstärkt werden, erzielen 21 Prozent mehr Engagement als Standard-Paid-Social-Ads. Teilt ein Influencer den DooH-Content, steigt das Marken-Engagement um weitere 35 Prozent. Solche Kampagnen setzte Ocean bisher projektbezogen um. Der European Grand Prix im Januar 2026 ging an eine DooH-Installation von Prost8, die über Influencer verstärkt wurde.

Launch zu den Winterspielen

Startpartner ist Sky UK & Europe mit einer nationalen Kampagne zu den Winterspielen Milano Cortina 2026. Die Kampagne startet am 5. Februar und bewirbt Skys Partnerschaften mit Team GB und Paralympics GB. Lead-Creator ist die vierfache Team-GB-Winterolympiateilnehmerin Chemmy Alcott. Der Content läuft auf mehr als 50 Ocean-Displays in 14 UK-Städten, darunter die Piccadilly Lights, Westfield Stratford City und die Liverpool Media Wall.