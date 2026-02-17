Epamedia strukturiert sein Management um. Petra Lang, Jochen Kaiblinger und Nazim Savtur berichten künftig direkt an CEO Alexander Labschütz.

Epamedia richtet seine Management-Struktur neu aus. Petra Lang verantwortet Agency Sales, Client Service und Digital. Jochen Kaiblinger leitet Regional Sales und Marketing. COO Nazim Savtur bündelt die Bereiche Media, Operations und IT. Alle drei berichten direkt an CEO Alexander Labschütz.

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen sein digitales Citylight- und Posterlight-Netzwerk erweitert. Es investiert in datenbasierte Buchungsmodelle sowie Programmatic DooH.

Die Bündelung von Media, Operations und IT unter COO Nazim Savtur schafft die strukturelle Grundlage für die digitale Weiterentwicklung.

Digitalisierung und regionale Stärke

Parallel dazu bleibt die regionale Verankerung ein zentrales Element. Mit einem österreichweiten Standortnetz und regionalen Teams verbindet Epamedia nationale Reichweite mit lokaler Marktnähe.

Jochen Kaiblinger fokussiert sich auf den Vertrieb sowie die Weiterentwicklung von Sales- und Marketingstrukturen in den Bundesländern. Der Schwerpunkt liegt auf der Betreuung regionaler Kunden und der Verzahnung von klassischen und digitalen Werbeträgern.