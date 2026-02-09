Outfront Media wurde zum offiziellen Out-of-Home-Werbepartner des ABB FIA Formula E World Championship Miami E-Prix 2026 ernannt und realisierte eine stadtweite Digital Signage-Kampagne, die die Sichtbarkeit des Rennens über die Rennstrecke hinaus ausdehnen sollte.

Die einjährige Partnerschaft umfasste großformatige digitale Billboard- und Transit-Displays in ganz Südflorida, mit Schwerpunkten in und um das Hard Rock Stadium sowie das Miami International Autodrome. Outfront erklärte, dass der Einsatz darauf abzielte, das Formula-E-Branding vor, während und nach dem Rennwochenende in stark frequentierte Pendlerkorridore zu tragen.

Zugriff auf Branding

Im Rahmen der Vereinbarung erhielt Outfront Zugriff auf das geistige Eigentum von Formula E, wodurch offizielles Branding in digitalen OoH-Motiven und veranstaltungsbezogenen Installationen genutzt werden konnte. Die Kampagne umfasste Digital Signage, Banner im Fan-Village und Medienhintergründe sowie Outfronts Straßen- und Transit-Displays und schuf so eine konsistente visuelle Präsenz in der gesamten Region.

„Outfront war maßgeblich daran beteiligt, den Spirit der Formula E einzufangen, und hat eine außergewöhnliche Plattform geboten, um unsere Botschaft in der Stadt Miami zu verstärken und sicherzustellen, dass die Energie des Miami E-Prix die Fans genau dort erreicht, wo sie leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen“, sagt Lee Zohlman, Partnerships Director bei Formula E.

Die Aktivierung in Miami baut auf Outfronts jüngster Expansion in große Sport- und Live-Event-Partnerschaften auf und positioniert DooH als Instrument, um veranstaltungsbezogene Erlebnisse über den Austragungsort hinaus in die umliegenden urbanen Räume zu verlängern. Formula E, die weltweit erste vollelektrische Motorsportserie, setzt zunehmend auf großflächige Medien- und Signage-Lösungen, um die Sichtbarkeit der Rennen in dicht bebauten Stadtgebieten zu erhöhen, in denen Straßenkurse und temporäre Veranstaltungsorte üblich sind.