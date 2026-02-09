Advertima, Adtrac und Pads4 haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Online-ähnliche Performance-Werbefunktionen in den Einzelhandel zu bringen.

Durch die Zusammenarbeit können die von Pads4 betriebenen Display-Netzwerke eine zielgruppenorientierte, impression-basierte Anzeigenauslieferung unterstützen, sodass Einzelhändler und Netzwerkbetreiber Instore-Medien mit derselben Leistungslogik aktivieren können, die auch digitale Kanäle antreibt. Dieser Ansatz positioniert Displays im Ladengeschäft als skalierbare, messbare und umsatzgenerierende Vermögenswerte und unterstützt gleichzeitig weiterhin die inhaltsorientierte Kommunikation, einschließlich Wegweisung, Markengeschichten und Käuferinformationen.

Pads4 ermöglicht komplexe, datengesteuerte visuelle Kommunikation in Einzelhandelsgeschäften, Einkaufszentren, Verkehrsknotenpunkten und anderen Einkaufsumgebungen weltweit. Durch die Partnerschaft können bestehende Pads4-Kunden ihre Bildschirmnetzwerke mit Echtzeit-Zielgruppeninformationen ausstatten, ohne die aktuellen Bereitstellungen oder Betriebsabläufe zu stören, sodass Werbung im Laden auf der Grundlage der am Ort der Werbung anwesenden Zielgruppen geschaltet werden kann.

Steuerung durch Sensoren

Advertima steuert die Audience-Intelligence-Ebene durch seine sensorbasierte Audience-AI-Plattform bei, die mithilfe von Privacy-by-Design-3D-Computervision und Edge-basierter Verarbeitung die physische Anwesenheit des Publikums in Echtzeit in anonyme, adressierbare Zielgruppensegmente übersetzt. Diese Segmente werden verwendet, um die Anzeigenschaltung zum Zeitpunkt der Exposition auszulösen, zu priorisieren und zu messen, wodurch eine Echtzeit-Segmentierung, Adressierbarkeit und Berichterstattung auf Zielgruppenebene gemäß den Standards für digitale Medien ermöglicht wird.

Adtrac unterstützt die Durchführung dieser zielgruppenbasierten Kampagnen durch die dynamische Verwaltung und Optimierung der Anzeigenauslieferung über Instore-Retail-Media-Networks, sodass impression-basierte Werbung neben bestehenden loopbasierten Inhalten geschaltet werden kann.

Die drei Unternehmen wollen somit Instore-Retail-Media-Netzwerke als einheitliche Medienökosysteme an der Schnittstelle von Digital Signage, Retail Media und Performance Advertising positionieren und Betreibern dabei helfen, Marken- und Medienbudgets anzuziehen und gleichzeitig etablierte Anwendungsfälle für den Handel und das Shopper-Marketing zu erhalten.