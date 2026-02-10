Die Sheikh Zayed Road war schon immer das Kronjuwel der Außenwerbung in Dubai – ein Ort, an dem Marken um Sichtbarkeit entlang einer der einflussreichsten städtischen Verkehrsachsen im Nahen Osten konkurrieren. Mit „The Helix“, einem neuen DooH-Netzwerk, hebt Backlite Media die Street-Außenwerbung in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf ein besser vernetztes, skalierbares und strategisch einheitliches Format.

The Helix von Backlite Media ersetzt den traditionellen Ansatz, bei dem einzelne Standorte nebeneinander aufgestellt werden, der lange Zeit für DooH an Straßenrändern in den Emiraten charakteristisch war. Während Wettbewerber wie JC Decaux und Al Arabia ihre DooH-Displays für Innenräume bereits als Netzwerke vermarkten, setzt Backlite nun auf erstklassige Sichtbarkeit im Außenbereich.

„The Helix“ vereint sieben ikonische digitale Werbetafeln entlang eines 12 Kilometer langen Abschnitts der Sheikh Zayed Road, vom World Trade Centre bis zur Mall of the Emirates, und erfasst den täglichen Verkehrsfluss von 300.000 bis 400.000 Fahrzeugen. Der Verkehr entlang dieser Strecke wird stark von Fachleuten, Führungskräften und Haushalten mit hohem Einkommen geprägt – ein wertvolles Zielgruppensegment für Markenwerbetreibende, die Reichweite und Prestige anstreben.

Einheitliche LED-Spezifikationen

Was The Helix auszeichnet, ist seine einheitliche DooH-Struktur. Jeder der sieben Bildschirme entspricht standardisierten LED-Spezifikationen, was eine konsistente kreative Darstellung an allen Standorten ermöglicht. Anstatt jede Werbetafel als isolierten Standort zu behandeln, hat Backlite eine integrierte Plattform geschaffen – ein durchgehendes Band mit hoher Sichtbarkeit. Durch die Bündelung dieser markanten Displays in einem einzigen Netzwerk bietet das Unternehmen Medienkäufern eine echte Reichweite entlang einer Straße, auf der eine solche Reichweite bekanntermaßen schwer zu erreichen ist.

Mit einer geschätzten Reichweite von mehr als 65 Prozent der Bevölkerung Dubais und einer durchschnittlichen monatlichen Auslieferung von rund 60 Millionen Impressionen positioniert The Helix Backlite Media an der Spitze des digitalen Out-of-Home-Markts der Vereinigten Arabischen Emirate.

Das Unternehmen verfolgt somit eindeutig eine Premium-Netzwerkstrategie, nicht nur lokal, sondern auch international, nachdem es kürzlich nach Großbritannien expandiert ist. In einem Markt, in dem DooH am Straßenrand traditionell fragmentiert ist, markiert The Helix einen ersten Schritt hin zu einer vernetzten, datengestützten digitalen Infrastruktur entlang der prestigeträchtigsten städtischen Verkehrsader der Vereinigten Arabischen Emirate.