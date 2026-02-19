Der chinesische Hersteller TCL lieferte im Dezember 2025 erstmals mehr Fernseher aus als Samsung. Das zeigt eine neue Analyse von Counterpoint Research. Damit lag TCL zum ersten Mal auf Monatsbasis weltweit vorn.

Laut dem Global Monthly TV Tracker von Counterpoint stiegen die TV-Auslieferungen im Dezember insgesamt um 1,6 Prozent im Jahresvergleich. Für das Gesamtjahr 2025 gingen sie dagegen leicht um 0,13 Prozent gegenüber 2024 zurück. TCL konnte im Dezember seine Auslieferungen um 10 Prozent steigern und erreichte einen Marktanteil von 16 Prozent. Samsung kam im selben Monat auf 13 Prozent.

TCL erschließt stetig Marktanteile

Auch wenn der Wechsel an der Spitze nur einen Monat betrifft, sehen Analysten darin ein Zeichen für stärkeren Wettbewerb im globalen TV-Markt.

„TCL holt schon seit Monaten auf, und ein starkes Jahresendgeschäft hat Samsung im Dezember überholt“, sagt Bob O’Brien von Counterpoint Research. „Es ist zwar nur ein Monat, aber TCL wächst kontinuierlich im Jahresvergleich, während Samsungs Auslieferungen stagnieren. Sollte TCL durch die Zusammenarbeit mit Sony stärker ins Premiumsegment vordringen, könnte der Wettbewerbsdruck auf Samsung weiter steigen.“

Das Wachstum von TCL kam vor allem aus Asia-Pacific, China sowie dem Nahen Osten und Afrika. Schwächere Entwicklungen in Nordamerika und Westeuropa konnten so ausgeglichen werden. Samsung steigerte seine Zahlen im Dezember zwar ebenfalls um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr, verlor aber Marktanteile in wichtigen Regionen.

Samsung insgesamt mit leichtem Wachstum

Trotz des schwächeren Monats blieb Samsung sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr Marktführer. Das vierte Quartal 2025 lag bei Samsung außerdem zwei Prozent über dem Vorjahresquartal.

Dass chinesische Anbieter wie TCL und Hisense ihren globalen Anteil ausbauen, zeichnete sich schon in früheren Couterpoint-Analysen ab. Hisense belegte im Dezember Platz drei, mit 23 Prozent weniger Auslieferungen im Jahresvergleich. Zwar blieb die Marke in China führend, doch der Gesamtmarkt schwächelte: TV-Auslieferungen in China sanken um 18 Prozent.

Sujeong Lim von Counterpoint warnt davor, die Monatsdaten überzubewerten. Der höhere TCL-Marktanteil im Dezember sei wahrscheinlich auf Saisoneffekte zum Jahresende und regionale Nachfrageschwankungen zurückzuführen. Monatswerte könnten stark schwanken, etwa durch Lageranpassungen oder Logistikzyklen.

Druck wächst auch im Digital Signage-Markt

Die Daten beziehen sich ausschließlich auf Consumer-TVs. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich jedoch zunehmend auch im Professional-Display-Markt. Wie invidis bereits berichtete, bauen chinesische Anbieter wie TCL und Hisense ihre Präsenz sowohl im Massen- als auch im Premiumsegment aus.

Auch wenn die Verschiebung an der Spitze nur vorübergehend sein könnte, unterstreicht sie den Aufstieg chinesischer Hersteller – und den wachsenden Druck auf langjährige Marktführer.