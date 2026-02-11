Das internationale Digital Signage-Software-Unternehmen ist bekannt dafür, spezifische Lösungen für Verticals anzubieten. Historisch gesehen sind das bei Uniguest vor allem Hospitality, Broadcast und Sport, durch Übernahmen kamen in den vergangenen Jahren weitere Bereiche zum Portfolio.

Auf der ISE 2026 stellte Uniguest eine auf den Gesundheitssektor zugeschnittene Lösung vor, den Healthcare Hub. Sie hat ihre Wurzeln aus der Übernahme von P-Care im Jahr 2023. Nun hat das Unternehmen europäische Datenschutzvorgaben für die Software erfüllt und will damit auch auf dem Kontinent und in UK durchstarten.

Interactive und Digital Signage kombiniert

Dabei handelt es sich um eine Patienten-orientierte Lösung für Krankenhäuser, die sowohl interaktive als auch Digital Signage-Displays umfasst. Mit Screens auf den Krankenzimmer können verschiedene Services für die Patienten automatisiert und standardisiert angeboten werden.

Über die interaktiven Screens lassen sich zum Beispiel Tele-Sprechstunden mit Ärzten inner- oder außerhalb des Krankenhauses. Das Digital Signage-Display fungiert als eine erweiterte Krankenkarte sowohl für den Patienten als auch für die Visite. Hier werden beispielsweise Medikationen angezeigt, der Terminkalender oder die notwendigen Schritte, die ein Patient vor der Entlassung durchführen muss. Für die Ärzte werden Daten über den Patienten angezeigt, zum Beispiel wie er angesprochen möchte, und weitere Informationen. So können die notwendigen Informationen auch abgefragt werden, wenn der Patient schläft.

Das System kann auch ausgeweitet werden, zum Beispiel auf elektronische Türschilder. Hier lassen sich essensspezifische Informationen zum Patienten oder die Ansteckungsgefahr dokumentieren.