Seine Neuheit der Winlution-Displays zeigte Accenta unter anderem auf der Euroshop 2026. Bei Winlution handelt es sich um ein modulares Display-System, das für Schaufenster – vor allem von Immobilienbüros oder Banken – konzipiert wurde.

Das Besondere: Die Stromversorgung läuft über die dünnen Drahtseile aus Metall und über die von Accenta selbst entwickelte Lichtschiene. Auf diese Weise lässt sich ein eleganter Look mit einer beliebigen Kombination der erhältlichen Displays, in Hoch- und Querformat, realisieren. Dabei gibt es die Formate 15,6 und 21,5 Zoll. Die Standardversion ist oben und am Boden mit Kabeln befestigt; für Räume mit Fußbodenheizung gibt es auch eine Variante, die nur an der Decke montiert ist.

Im Grundset sind drei Screens, ein Trafo und eine Lichtschiene enthalten. Die Displays sind für den 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt und verfügen über einen Helligkeitssensor, um die Leuchtkraft je nach Helligkeit anzupassen. Dabei beträgt die maximale Helligkeit 1.500 Candela pro Quadratmeter. Für die Steuerung ist Wlan in den Displays integriert. Auf Wunsch bietet Accenta auch einen Montageservice an. Wie Geschäftsführerin Jessica Kalla gegenüber invidis erläuterte, sind die ersten Roll-outs mit den Winlution-Displays bereits geplant.