Seit November 2025 können kreative DooH-Köpfe ihre Kampagnen für die DooH Creative Challenge 2026 einreichen. Nun hat das Institute for Digital Out of Home Media die Frist für Einsendungen verlängert. Die neue Deadline ist somit am 27. März 2026.

Der Award zeichnet besonders kreative und innovative Projekte und Umsetzungen im Digital-out-of-Home-Bereich aus. Gleichzeitig will das IDOOH damit gezielt den Branchennachwuchs und Innovation fördern. Kampagnen können dabei über das Einreichportal eingesendet werden.

Sechs Kategorien & Nachwuchspreis

In insgesamt sechs Kategorien können dabei Gold, Silber und Bronze gewonnen werden. Die Kategorien sind: Best of DooH Creation, Best of Crossmedia, Best Use of Data, Best of Innovative DooH und Best of DooH Content. Zusätzlich gibt es mit dem DCC Youngstars wieder einen Preis für die beste Nachwuchsarbeit.

Teilnahmeberechtigt sind dabei alle DooH-Kampagnen, die in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz realisiert wurden. Dabei können sowohl Einzel- als auch Serienspots eingereicht werden. In den Kategorien „Best of Innovative DooH“ und „DCC Youngstars“ muss dabei die Umsetzung noch nicht erfolgt sein.

Bundesweite Ausstrahlung für DCC-Youngstars-Gewinner

Die Gewinnerkampagne des DCC Youngstars erhält eine bundesweite Ausstrahlung auf teilnehmenden DooH-Netzen. Laut IDOOH hat diese einen Brutto-Mediawert von 9 Millionen Euro und umfasst eine Milliarde Kontakte. Zudem bekommt der erste Platz 5.000 Euro, die von Executive Channel Deutschland gestiftet werden. Der zweite und dritte Platz erhält 2.000 und 1.000 Euro, gestiftet von TV-Wartezimmer.

Die Preisverleihung findet am 16. September 2026 statt. Weitere Informationen zu den Kategorien findet man auf der IDOOH-Website.