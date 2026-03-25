AWK Aussenwerbung geht im DooH-Bereich eine Partnerschaft mit der ARD ein: Ab sofort sind Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks deutschlandweit auf digitalen Screens von AWK zu sehen.

Dabei wurde in Zusammenarbeit mit Marco Francesco Barillà, Produktmanager DooH, ARD Partnermanagement Publishing (NDR), ein Informationsangebot zusammengestellt, das sowohl die deutschlandweite als auch regionale Ausspielung von Inhalten der ARD-Sendeanstalten koordiniert.

Neben den national ausgestrahlten Sendungen „Tagesschau“ und „Sportschau“ werden die Sender SWR Rheinland-Pfalz und SWR Baden-Württemberg Beiträge auf regionaler Ebene ausspielen. Als weitere Regionalsender sollen in Kürze NDR, WDR und schließlich der HR mit der „Hessenschau“ folgen.

Anpassung an das Portfolio

Voraussichtlich im Herbst gibt es dann sogar DooH-Programm für Kinder: Der Kinderkanal Kika wird mit für die junge Zielgruppe abgestimmten Nachrichten auf DooH-Screens zu sehen.

Andreas Jerko, Teamleiter DooH Bereich Sales & Marketing von AWK, erklärt: „Unser Ziel ist es, die Loops interessant zu gestalten und auf unseren Screens vielfältigen, dynamischen Content mit regionalem Bezug und hoher Relevanz auszuspielen. Das Programmangebot der ARD ergänzt die bestehenden Inhalte aus Werbung, Wetternachrichten und Informationen für die Bevölkerung perfekt.“ Zudem wird es bald eine neue eigene Nachrichtenkategorie für „Good News“ geben, die zurzeit von der ARD entwickelt wird.

Die Aufbereitung der ARD-News wird an das DooH-Portfolio der AWK angepasst: Auf den digitalen Citylights können Nachrichtentexte in Fußgängerzonen und im Retail-Bereich ausgespielt werden, während die Billboards und der Tower nur reduzierte Headlines und Titelfotos zeigen.

Zusätzlich sind die DooH-Screens von AWK an das Mowas, das Modulare Warnsystem der Bundesregierung, angeschlossen.