Die IT-Welt beschleunigt sich rasant – und Digital Signage wird unweigerlich mitgezogen. In der Cybersicherheit gilt seit Jahren derselbe Grundsatz: Updates können gar nicht schnell genug kommen. Google veröffentlicht mittlerweile alle zwei Wochen neue Chrome‑Versionen mit sicherheitsrelevanten Patches und Features. Eine Reaktion auf eine Realität, in der Schwachstellen immer schneller entdeckt und noch schneller ausgenutzt werden.

Doch was im Consumer‑Bereich selbstverständlich ist, prallt im B2B-Bereich auf gewachsene Strukturen. Digital Signage ist weit mehr als ein Browser-Endpunkt. Die Branche betrachtet ihre Systeme als „komplex und einzigartig“ – und oft stimmt das auch: Standard-Betriebssysteme treffen auf tief integrierte Applikationen, proprietäre APIs, Management-Layer und zusätzliche Sicherheitsmechanismen.

Jeder noch so kleine Patch erfordert Tests – funktional, aber vor allem im Hinblick auf Stabilität, Verfügbarkeit und die 24/7‑Zuverlässigkeit, die Kunden erwarten.

Neustart inakzeptabel

Denn in Retail, Transport, Banken oder Corporate-Umgebungen ist ein „einfacher Neustart“ alles andere als einfach. Ausfälle kosten Geld, beschädigen Marken – und sind in manchen Branchen schlicht inakzeptabel.

Kein Wunder also, dass viele Betreiber auf lange, konservative Release‑Zyklen setzen. Doch Vorsicht hat ihren Preis: In Digital Signage sind extrem lange Intervalle – etwa ein bis zwei Jahre bei SoC‑Plattformen – noch immer üblich. Selbst Windows-basierte Player, die von Microsofts Patch-Frequenz profitieren könnten, werden in der Praxis häufig viel zu selten aktualisiert. Das inoffizielle Branchenmotto „bloß nichts anfassen“ wirkt bis heute nach.

Dabei hat sich das Umfeld grundlegend verändert. Nutzer erwarten moderne Browser-Engines, schnelle Security-Fixes und zeitgemäße Performance. Technologien entwickeln sich schneller, Bedrohungen aggressiver – und Digital Signage ist zunehmend tief in klassische IT‑Infrastrukturen integriert. Die Kluft zwischen hohem IT‑Tempo und langsamer Digital‑Signage‑Realität wächst – und wird zum Risiko.

Die gute Nachricht: Ein Wandel hat begonnen

Mit Microsoft‑verwaltetem Android (MDEP) und Googles Vorstoß in Richtung ChromeOS sowie zentral gemanagten, Cloud‑basierten Umgebungen zeichnen sich Plattformen ab, die genau das liefern, was der Markt braucht:

vorhersehbare Release-Zyklen

Security-First-Mechanismen

kontrollierte Rollouts

weniger Fragmentierung über ganze Flotten hinweg

Damit wird klar: Der Update‑Takt muss steigen. Digital Signage kann keine Insel mit mehrjährigen Refresh‑Intervallen bleiben, während der Rest der IT in monatlichen oder zweiwöchigen Rhythmen arbeitet.

Die nächste Signage-Phase

Das bedeutet nicht, Consumer-Muster blind zu übernehmen. Stabilität, gestaffelte Rollouts und Testpipelines bleiben essenziell. Doch übertriebene Vorsicht darf nicht länger der Standard sein. Die Branche muss sich auf strukturierte, regelmäßige, IT-kompatible Update-Prozesse zubewegen – statt jährlich in die Krise zu geraten, weil Browser oder Security-Stacks veraltet sind.

In der nächsten Reifephase von Digital Signage – wir nennen sie NextGen Signage – geht es nicht nur um AI, Nachhaltigkeit oder Managed Services, sondern vor allem um Disziplin im Software-Lifecycle.

Wir freuen uns darauf, die veränderten Anforderungen an Cybersecurity beim kommenden DSS in München zu präsentieren, zu analysieren und zu diskutieren. Dieser Dialog muss starten, denn 2026 und darüber hinaus gilt: Sicherheit ist kein Feature – sondern eine Verpflichtung. Und ihr kommt man nur mit einem smarteren, schnelleren und verantwortungsvolleren Update-Rhythmus nach.