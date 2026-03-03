Nach einer angekündigten Entlassungswelle – britische Fachmedien sprechen von rund 40 Prozent der Belegschaft – hat nun der UK-Distributor Exertis das AV-Business zum 1. März geschlossen. Das berichtet unter anderem das Portal des AV Magazine.

Exertis UK war im Vorjahr zusammen mit dem irischen Distributionsgeschäft von dem Finanzinvestor Aurelius übernommen worden.

Auch in anderen Ländern war die Exertis-AV-Marke verschwunden, aber nur aufgrund von Namensänderungen unter der Muttergesellschaft. Diese nannte sich von DCC Technology zu Nexora um, in einigen Ländern wie beispielsweise Deutschland tritt der Distributor nun unter der früheren Marke Comm-Tec auf. Unter diesem Namen präsentierte sich das Unternehmen aus Uhingen bereits auf der ISE 2026. Damit soll unter anderem die lokale Kompetenz wieder in den Mittelpunkt gerückt werden.