Ingram Micro und Lenovo weiten ihre Zusammenarbeit im deutschen Markt aus. Der Distributor baut dafür spezialisierte Expertenteams und technische Kompetenzzentren auf, die Channel-Partner bei Infrastruktur- und Datacenter-Projekten unterstützen sollen. Im Mittelpunkt stehen dabei Hybrid-IT-Architekturen, AI-nahe Technologien und As-a-Service-Modelle.

Bereits seit Juli 2023 bietet Ingram Micro das gesamte Portfolio der Lenovo Infrastructure Solutions Group an.

Die erweiterten Strukturen richten sich nun an Reseller, die Enterprise-Kunden in Transformationsprojekten begleiten. Ingram Micro übernimmt dabei Aufgaben wie technischen Pre-Sales, Projekt-Support und strukturierte Lösungsberatung. Für den Channel bedeutet das eine engere Anbindung an spezialisierte Kompetenz auf Distributionsebene.

„Mit der gezielten Weiterentwicklung unseres gemeinsamen Lösungsgeschäfts stärken wir unsere Rolle als strategischer Enabler des Channels. Unser Anspruch ist es, Reseller mit fundierter Expertise, strukturiertem Projekt-Support und integrierten Lösungsansätzen nachhaltig zu unterstützen und zusätzliche Marktpotenziale gezielt zu adressieren“, sagt Alexander Maier, Senior Vice President & Chief Country Executive DACH bei Ingram Micro.