Der US-Außenwerber Clear Channel Outdoor arbeitet zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit Fußballmediananbieter Footballco zusammen. Gemeinsam bringt man damit erstmals umfassende Inhalte zur WM auf Clear Channels US-weites Digital-out-of-Home-Netz. Nach 1994 findet das Turnier unter anderem wieder in den USA statt – weitere Gastgeberländer sind Kanada und Mexiko.

Im Rahmen der Partnerschaft laufen auf den Screens Echtzeit-Updates wie Live-Scores, Tabellen und Breaking News. Laut Clear Channel erreicht das Netzwerk wöchentlich 65 Millionen Erwachsene.

Berichterstattung über TV hinaus

Der kuratierte Content dazu kommt von Footballco. Der globale Fußballmediananbieter hinter der Marke „Goal“ erreicht monatlich knapp 50 Millionen Nutzer. Das Ziel der groß angelegten Kampagne ist es, die WM-Berichterstattung über TV, Streaming und Stadionerlebnis hinaus zu verlängern. Somit werden die Fußball-Storys in öffentliche Räume mit hoher Frequenz gebracht.

Laut den Partner gibt es dabei eine geteilte Ansicht auf den Displays: Ein Teil zeigt Informationen zur Fußball-WM, auf dem anderen werden Werbeinhalte abgespielt. Digitale Billboards werden zu Live‑Feeds, die sich dynamisch mit dem Spielgeschehen verändern.

Neue Werbeumfelder für Marken

Aus kommerzieller Sicht entstehen dabei neue kontextuelle Werbeumfelder für Marken, die sich im großen Stil mit der Fußball-Community verbinden wollen. Footballcos WCHQ‑Plattform bildet dabei die Content‑Basis, die sowohl auf digitalen Kanälen als auch auf Clear Channels DooH‑Netz ausgespielt wird.

Die WM mit 48 Teams in den USA, Mexiko und Kanada dürfte damit in Nordamerika Aufmerksamkeit in Rekordhöhe auf sich ziehen. Die Partnerschaft zeigt damit erneut, wie eng Sportmedien und DooH zusammenwachsen.

Ein bekanntes DACH-Beispiel der jüngeren Vergangenheit war die Zusammenarbeit von Ströer und der Telekom. Bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland zeigte man fast zeitgleich die gefallenen Tore auf mehr als 5.000 DooH-Screens.