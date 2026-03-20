Zum Jahresende 2025 übernahm Broadsign den SSP-Anbieter Place Exchange und führte damit zwei der größten unabhängigen Out-of-Plattformen zusammen. Während Wettbewerber wie Vistar Media in den großen Telekom-Konzern eingegliedert wurde, stärkte die Übernahme Broadsigns Position als größter reiner OoH-Player im Adtech-Markt.

Nach der Etablierung in Nordamerika und Europa erweitert die kombinierte Broadsign-Place-Exchange-Plattform ihr Netzwerk nun in Lateinamerika: Der brasilianische DooH-Marktführer Eletromidia ist neuer Partner.

Eletromidia betreibt rund 55.000 Screens in Brasislien und hält damit ungefähr 80 Prozent Marktanteil. Die Displays sind jetzt in die Place-Exchange-SSP integriert und mit mehreren DSPs verbunden — darunter The Trade Desk, Google und Yahoo.

Place Exchange ermöglicht die Planung, den Einkauf und die Messung programmatischer OoH-Kampagnen über Workflows, die aus dem digitalen Marketing vertraut sind. Laut Robert Loftus, Vice President für Supply Partnerships bei Place Exchange, sei Eletromidias Reichweite in zentralen urbanen Regionen ideal, da die Omnichannel-Nachfrage nach Programmatic DooH zunehme.

Eletromidia-Netzwerk erreicht 53 Millionen Kontakte wöchentlich

Das Netzwerk von Eletromidia umfasst Wohn- und Bürogebäude, den öffentlichen Nahverkehr, Flughäfen, Street Furniture und Shoppingcentern. Nach eigenen Angaben erreicht das Unternehmen nach eigenen Angaben monatlich mehr als 53 Millionen Kontakte.

Die Screens sind bereits an weitere programmatische Plattformen angebunden, darunter Perions Hivestack. Durch die Integration in Place Exchange kann Eletromidia Werbekunden nun zusätzliche programmatische Zugangswege zu seinem Inventar bieten.