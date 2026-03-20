Der britische Plattformanbieter LDSK und der US-amerikanische Measurement-Dienstleister Bluezoo verbinden erstmals Echtzeit‑Audience‑Measurement mit automatisierter Kampagnenplanung für DooH‑ und Retail‑Media‑Netzwerke.

Die Integration koppelt die Echtzeitanalysen von Bluezoo mit der Mediaplanungsplattform von LDSK. Netzbetreiber können damit die Ausspielung von Kampagnen direkt an das beobachtete Publikum anpassen.

Daten fließen automatisch in das Scheduling

Kennzahlen wie Impressions und Verweildauer fließen automatisch in das Scheduling ein. Kampagnen lassen sich dadurch auf reale Besucherströme optimieren und nicht mehr ausschließlich auf statische Zeitpläne.

Nach Angaben beider Unternehmen unterstützt der Ansatz Medieninhaber dabei, Kampagnen besser auf die tatsächliche Publikumsverfügbarkeit abzustimmen und die Berichterstattung gegenüber Werbekunden zu verbessern.