Die digitalen Screens an den beiden größten Airports Spaniens sind ab sofort programmatisch buchbar. Programmatic DooH steht damit am Flughäfen Adolfo Suárez in Madrid-Barajas und Josep Tarradellas in Barcelona-El Prat zur Verfügung.

Die Allianz ist dabei der erste Werbekunde der neuen DooH-Funktion, die der Außenwerber Exterior Plus eingeführt hat.

Exterior Plus stellt die digitalen Flächen an beiden Airports über Broadsign Reach bereit. Für die Aktivierung der Allianz-Kampagne arbeitet Allianz mit der Mediaagentur WPP Media zusammen. Die Ausspielung läuft auf digitalen Displays in mehreren Terminals. Die Motive variieren dabei je nach Standort, Tageszeit und Zielgruppenprofil.

Mit der programmatischen Anbindung will Exterior Plus mehr Flexibilität in die Airport-Vermarktung bringen. Damit sollen anhand von Faktoren wie Passagieraufkommen, Reisezielen und Saison dynamische Kreationen und zielgruppenspezifische Aussteuerung umgesetzt werden.

Gemeinsam mehr als 125 Millionen Fluggäste 2025

Madrid-Barajas zählte im Jahr 2025 mehr als 68 Millionen Passagiere und ist damit der größte Flughafen Spaniens sowie einer der verkehrsreichsten in Europa. Barcelona El Prat verzeichnete im gleichen Zeitraum mehr als 57 Millionen Fluggäste.

Exterior Plus hat die digitalen Airport-Screens in mehrere programmatische Plattformen integriert — darunter Broadsign Reach und Perion. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit dem Flughafenbetreiber Aena zusammen, um automatisierte Buchungsmodelle im gesamten OoH-Netzwerk auszubauen.

Laut den beteiligten Unternehmen steigt die Nachfrage von Marken und Agenturen nach programmatischem Zugang zu hoch frequentierten Umgebungen wie großen Verkehrsknotenpunkten deutlich.