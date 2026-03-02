Um die praktischen Auswirkungen von AI im Retail-Alltag zu verstehen, sprach invidis am Eröffnungstag mit dem Digital Signage-Spezialisten Echion. Als die Hallen noch ruhig waren, blieb Zeit für vertiefte Gespräche darüber, wie AI die Zusammenarbeit zwischen Agenturen, Lösungsanbietern und Retail-Kunden verändert.

AI: hohe Nachfrage, noch höhere Erwartungen

Laut Echions Denise Grell ist AI zum bestimmenden Thema der Retail-Kommunikation geworden. Die Neugier ist enorm, die Kundennachfrage steigt stark – doch die Branche steht noch am Anfang ihrer Adoptionskurve. Viele Händler prüfen erst jetzt, was AI für ihre Workflows bedeuten könnte – und suchen eher Orientierung als konkrete Tools.

Gleichzeitig sind die Erwartungen bereits enorm hoch. Viele Retailer glauben, AI werde Kreativität massiv beschleunigen, Effizienz steigern und manuelle Arbeit quasi über Nacht reduzieren. Im operativen Alltag zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild.

AI in der Kundenkommunikation: hilfreich, aber noch nicht schnell genug

Ihre Stärken spielt AI vor allem bei mehrsprachigen, faktenbasierten Inhalten aus – ein großer Vorteil für nationale und internationale Filialnetze mit konsistenter Kommunikation in mehreren Sprachen. Sie kann Content-Varianten entwerfen, Informationshäppchen erstellen und sogar interne Ankündigungen generieren. „AI ist wie gemacht für Instore Radio – und Echion nutzt sie intensiv.“

Die Interaktionsgeschwindigkeit bleibt jedoch ein limitierender Faktor. Echtzeit-Use-Cases wie interaktive Kundenberatung oder Unterstützung auf der Fläche erfordern oft Reaktionszeiten im Millisekunden-Bereich, die cloudbasierte AI bislang nur schwer erreicht. Und wenn es um Brand Safety und CI-Konformität geht, sind Genauigkeit und Konsistenz für viele Händler wichtiger als Tempo. Schneller ist nur dann besser, wenn Vertrauen gewährleistet ist.

AI-Avatare im Store: Unterstützung statt Ersatz

AI-gestützte Avatare sind ein weiterer Trend der Messe. Doch Echion betont: Diese digitalen Helfer sollen Mitarbeitende unterstützen – nicht ersetzen. Gerade vor dem Hintergrund sinkender Verkaufszahlen beim Personal.

Avatare wie Echions Aera Bloom aus der Plattform Aera Bloom & Friends können bei Produktfragen helfen, interne Informationen bereitstellen oder visuelle Unterstützung bieten. Besonders gut funktionieren sie in bekannten Lift-&-Learn-Szenarien oder als Teil geführter Customer Journeys. Den emotionalen, zwischenmenschlichen Faktor, den Kunden weiterhin erwarten, können sie jedoch nicht ersetzen – hier stößt AI derzeit an Grenzen. Chatbots sorgen nach wie vor für Frustration, und der Handel hat aus dem E-Commerce gelernt: Technologische Convenience ersetzt keine Empathie.