Die Euroshop, die dieses Jahr 81.000 Fachbesucher zählte, bringt alle drei Jahre alle Retail-Gewerke zusammen: vom Kreativen bis zum Techie. Dadurch wird die Wichtigkeit der ganzheitlichen Betrachtung noch einmal betont. Wir baten Aussteller aus den Bereichen Digital Signage und Retail Media um eine Einschätzung, wie die Messe für sie gelaufen ist:

Maike Frölich, Country Manager Germany, Visual Art

„Unser erster Besuch auf der Euroshop bestätigte eine deutlichen Marktverschiebung. Viele Unternehmen haben in Digital Signage investiert – stehen jedoch vor Herausforderungen in Bezug auf Stabilität, Skalierbarkeit und vor allem die strategische Ausrichtung. Die Technologie ist oft bereits vorhanden. Die eigentliche Frage ist, wie man sie in messbaren Geschäftswert umwandeln kann. Was wir sahen, war eine starke Nachfrage nach robusten, zukunftssicheren Konzepten, bei denen die Strategie das kommerzielle Ziel definiert, die Technologie Präzision und Skalierbarkeit ermöglicht und Kreativität für ein beeindruckendes Erlebnis sorgt. Die Transformation des Einzelhandels geschieht nicht allein durch Displays. Sie geschieht, wenn Strategie, Technologie und Kreativität von Anfang an aufeinander abgestimmt sind. Wir freuen uns darauf, den Dialog fortzusetzen und unser Versprechen einzulösen: Intelligente Technologie, mutige Ideen, echte Wirkung.“

David Lehwald, Head of Executive Projects, P.O.S. The Instore Experience „Die Euroshop war für uns ein voller Erfolg: viele qualitativ hochwertige Gespräche, konkrete Projektansätze und spannende Impulse rund um Customer Experience und Instore-Digitalisierung. Gleichzeitig merkt man bei der Fülle an Themen, wie wichtig klare Schwerpunkte und gute Orientierung sind. Insgesamt nehmen wir viel Inspiration und konkrete Follow-ups mit.“

Ron Haans, CEO, First Impression

„Auf der diesjährigen Euroshop konnten wir eine deutliche Veränderung sowohl beim Publikum als auch bei den Ambitionen beobachten. Neben einer starken Beteiligung aus Westeuropa war ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen aus Südamerika zu verzeichnen. Dies ist nur logisch, da viele dieser Einzelhändler und Marken sich zunehmend von ähnlichen Veranstaltungen in Nordamerika abwenden und nach neuen Inspirationsquellen suchen. Auf der Messe und in Gesprächen stach ein Thema besonders hervor: Der Einzelhandel wird flächenmäßig kleiner, aber Experience-lastiger. Einzelhändler reduzieren aktiv ihre Verkaufsflächen und verlangen gleichzeitig mehr von jedem einzelnen Quadratmeter.“

Florian König, Vorstand, Echion „Die Euroshop war wieder eine tolle Möglichkeit, uns als feste Marke für digitale Kommunikation im stationären Retail zu präsentieren. Die Messe ist und bleibt der Ort, an dem man spürt, wohin sich der Handel bewegt. In diesem Jahr standen vor allem KI-Anwendungen, immersive Technologien und dialogorientierte Formate im Fokus – mit dem klaren Anspruch, Zielgruppen relevanter und individueller zu erreichen. Mit unserem Podcast-Aufnahmestudio als Herzstück des Messestands, der ultraleichten LED-Folie als technologischem Eyecatcher und unserem digitalen KI-Avatar ‚Aera Bloom‘ konnten wir genau hier starke Akzente setzen. Das durchweg positive Feedback unserer Standbesuchenden hat uns sehr gefreut. Herzlichen Dank an alle, die vorbeigeschaut, mitdiskutiert und beim Podcast dabei waren. Wir freuen uns schon jetzt auf 2029!“

Manuel Pilz, Head of Sales Digital Solutions, Umdasch The Store Makers

„Die Euroshop war für uns im Digitalbereich erneut ein wertvoller Gradmesser: Besonders gefragt waren Lösungen rund um Effizienz, Prozessoptimierung und Transparenz – Themen, die wir mit unserer Umdasch XP und unserem 10/7‑Service klar adressieren. Die Messe hat gezeigt, wie wichtig es ist, in Echtzeit zu erkennen, was gut und was weniger gut funktioniert – genau diesen Überblick ermöglicht unsere Plattform. Insgesamt ein intensiver, ehrlicher Austausch, der uns viele wertvolle Impulse mitgegeben hat.“

Patrick Apolinarski, CEO, Dimedis „Die Euroshop hat erneut deutlich gemacht, wie eng Retail- und Messebranche inzwischen inhaltlich verzahnt sind. Für Dimedis war die Messe eine ideale Plattform, um mit beiden Welten in den strategischen Austausch zu gehen. Der starke Zuspruch an unserem Stand und die qualitativ hochwertigen Gespräche haben bestätigt, dass der Bedarf an datengetriebenen, integrierten Lösungen groß ist – und dass wir mit unseren Retail- und Commerce-Media-Gesamtlösungen genau die aktuellen Marktanforderungen adressieren.“

Julian Plange, Gründer & Geschäftsführer, Seatback

„Die Euroshop 2026 hat gezeigt, wie viel Bewegung aktuell in Digital Signage, ESL und dessen Kombination steckt. Besonders sichtbar sind Fortschritte bei Innovationsgrad, AI-Integration und smarter Datenerfassung. Für uns als CMS-Anbieter war die Messe eine wertvolle Plattform, um über neue Geschäftsmodelle zu sprechen, die die operative Skalierung vorantreiben und die zukünftige Entwicklung des Marktes aktiv mitgestalten. Eine räumliche und konzeptionelle Verknüpfung von Software- und Hardware-Anbietern hätte aus unserer Sicht das vielfältige Potenzial der Branche noch stärker zur Geltung gebracht. Denn entscheidend wird sein, die Innovationskraft in eine zukunftsfähige Praxis zu übersetzen.“

Mike Finckh, Geschäftsführer, Concept International „Trotz den widrigen Umständen – vor allem bezüglich der Speicherpreise – war auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf eine deutliche Aufbruchstimmung zu spüren, getragen von einer vorsichtigen Zuversicht für das kommende Geschäftsjahr. Wir haben vorgebaut, unsere Lager sind voll: let’s make good business!“

Jessica Kalla, Geschäftsführerin, Accenta

„Die Euroshop 2026 war für uns ein voller Erfolg und hat unsere internationale Ausrichtung deutlich gestärkt. Besonders unser neues Produkt Winlution sowie unser zeitloses, schlankes Design sorgten für große Aufmerksamkeit. Das durchweg positive Echo bestätigt unseren Anspruch, Innovation und Ästhetik überzeugend zu vereinen.“

Udo Bloms, CEO, Ledcon „Mit dem Messeabschluss der Euroshop 2026 ziehen wir eine durchweg positive Bilanz: Besonders das enorme Interesse an transparenten, faltbaren und gebogenen LED-Lösungen unterstreicht, dass der Handel händeringend nach Wegen sucht, physische Flächen emotional und digital zu transformieren. Es hat sich gezeigt, dass Flexibilität in der Formgebung und Transparenz im Raum keine Nischenprodukte mehr sind, sondern die neuen Standards für immersive Markenerlebnisse durch LED-Displays. In einer zunehmend digitalisierten Handelswelt und der damit einhergehenden unüberschaubaren Vielzahl an Anbietern, sind Einzelhändler und Systemintegratoren mehr denn je auf eine individuelle Fachberatung angewiesen, um LED-Lösungen zu identifizieren, die nicht nur durch ihre visuelle Brillanz überzeugen, sondern auch in puncto langfristigem Nutzwert und ökologischer Nachhaltigkeit zukunftsfähige Maßstäbe setzen.“

Daniel Lee, CEO, Solum Europe

„Auf der Euroshop haben wir mit einer Vielzahl von Einzelhändlern über das gesamte digitale Rückgrat gesprochen – von ESL über E‑Paper bis hin zu Digital Signage‑Lösungen und unserem digitalen Ökosystem. Dabei wurde deutlich, wie stark der Markt auf die operative Umsetzung zuläuft. Einzelhändler richten den Einsatz von KI zunehmend auf die Befähigung ihrer Mitarbeitenden und die Steigerung der operativen Effizienz aus, auf die Verbesserung der Customer Journey sowie auf Retail‑Media‑Umsätze. Gleichzeitig gewinnt die Frage an Bedeutung, wie Ergebnisse über eine integrierte digitale Instore‑Infrastruktur gemessen und verifiziert werden. Vor diesem Hintergrund unterstützt Solum seine Kunden dabei, diese AI‑Prioritäten nahtlos in messbare Geschäftsergebnisse zu übersetzen – durch integrierte Infrastruktur und konsequente Umsetzung.“