Die Euroshop 2026 konnte zu ihrem sechzigsten Geburtstag eine stabile Bilanz aufweisen: Mehr als 81.000 Fachbesucher kamen nach Düsseldorf; damit erreicht die Messe ungefähr dieselbe Anzahl an Besuchern wie vor drei Jahren.

Allerdings war im vergangenen Jahr die Euroshop von einem massiven Streik der öffentlichen Verkehrsmittel betroffen. Doch in einer angespannten weltwirtschaftlichen Lage kann das Ergebnis als erfreulich angesehen werden.

Internationalität und Stimmung hoch

Zudem betonte die Euroshop die Internationalität der Besucher: Sie kamen aus 141 Ländern, zwei Drittel reisten aus dem Ausland an, jeder Fünfte aus Ländern außerhalb von Europa. Die 1.840 Aussteller repräsentierten insgesamt 61 Nationen.

Die Stimmung der Aussteller bezeichnet die Euroshop als gut, invidis kann das aus zahlreichen Gesprächen und eingeholten Statements bestätigen. Auch die Standbauten waren gewohnt spektakulär, wie unter anderem Itab und Umdasch bewiesen haben. Zudem zeigte sich im Bereich Digital Signage, wie wichtig eine Integration von Beginn an in das Shopkonzept ist – inklusive Content.

Mehr Experience

Hier spiegelt die Euroshop die allgemeine Entwicklung des Retails wieder: Eine stagnierende oder sogar zurückgehende Filialanzahl, dafür aber immer mehr Bedarf an großen Experiences in den Premium-Lagen. Auf jeden Fall hat die Euroshop wieder Strahlkraft gezeigt, und sowohl Besucher als auch Aussteller sollten mit viel Inspiration aus Düsseldorf abgereist sein.

Die nächste Euroshop findet vom 18. bis zum 22. Februar 2029 in Düsseldorf statt. Im nächsten Jahr gibt es dann wieder die Eurocis, vom 16. bis zum 18. Februar 2027.