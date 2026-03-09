Der internationale Außenwerber JC Decaux wurde für einen neuen 10-Jahres-Vertrag für Flughafenwerbung in den Vereinigten Staaten ausgewählt: Das Unternehmen gab bekannt, dass seine nordamerikanische Tochtergesellschaft nach einem Ausschreibungsverfahren den Zuschlag für den Denver International Airport (DEN) erhalten hat.

Der Denver International Airport gehört zu den größten und verkehrsreichsten Luftverkehrsknotenpunkten der Welt und fertigt jährlich mehr als 82 Millionen Passagiere ab. Im Jahr 2025 lag er gemessen am Passagieraufkommen weltweit an zehnter Stelle der verkehrsreichsten Flughäfen. Der Flughafen strebt außerdem langfristiges Wachstum durch seinen „Vision 100”-Plan an, der darauf abzielt, DEN darauf vorzubereiten, in den kommenden Jahren jährlich 100 Millionen Passagiere abzufertigen.

Investition in Digital-out-of-Home

Im Rahmen der Vereinbarung wird JC Decaux eine umfassende Überarbeitung der Medieninfrastruktur des Flughafens vornehmen. Geplant sind Investitionen in digitale Displays und großformatige Werbung, um im gesamten Terminalbereich wirkungsvolle Platzierungen zu schaffen.

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der kürzlich renovierten Great Hall liegen, wo ein hochmodernes digitales Programm das neue Angebot verankern soll. Digitale Installationen sind auch in allen Abfertigungshallen geplant, mit dem Ziel, Werbekunden dynamischere, flexiblere und datengesteuerte Möglichkeiten zu bieten.

JC Decaux betreibt derzeit Werbekonzessionen in 14 der 25 größten Flughäfen der Welt. Die Vereinbarung soll dem Stadtrat von Denver zur Genehmigung vorgelegt werden und würde, sofern sie endgültig abgeschlossen wird, im Mai 2026 in Kraft treten.