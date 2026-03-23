Für Einsatz in der Medizin Fortec zeigt neuen Touch-Monitor

Fortec Integrated hat den MED-Line 15.6 vorgestellt, einen 15,6-Zoll-Touch-Monitor für medizinische Anwendungen. Der Hersteller aus Germering bei München richtet das Gerät für den Einsatz in Dialysegeräten, Lasersystemen, Patientenmonitoring und OP-nahen Geräten aus. Laut Fortec Integrated lässt es sich zudem in bestehende ISO-13485-Projekte integrieren.

Das Full-HD-Display erreicht 500 Candela pro Quadratmeter und ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Der PCAP-Touchscreen unterstützt bis zu zehn Touchpunkte. Die Front ist nach IP65 gegen Strahlwasser geschützt — optional sind antibakterielle Beschichtungen erhältlich.

Die Konnektivität und Stromversorgung läuft über ein einzelnes USB-C-Kabel. Eine flexibel konfigurierbare Connectivity Box übernimmt die normgerechte Datenübertragung und berücksichtigt aktuelle Anforderungen an Cyber Security. Eine LED am oberen Monitorrand signalisiert den Betriebszustand.

Weitere integrierte Komponenten umfassen Licht- und Näherungssensoren, eine Kamera für telemedizinische Anwendungen sowie einen NFC-Reader zur Nutzerauthentifizierung.

Der MED-Line 15.6 ist als Referenzdesign konzipiert. Ausstattung, Schnittstellen und Design lassen sich projektspezifisch anpassen – lediglich die Displaygröße ist gesetzt. Ergänzend bietet Fortec Integrated AI-fähige Embedded-Lösungen für projektspezifische Ansteuerlösungen an.