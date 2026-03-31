Der schwedische Software-Anbieter Doohclick baut seine Präsenz in den USA aus. Dazu gründet man das Tochter-Unternehmen Doohclick Inc. im Bundesstaat Delaware und hält alle Anteile daran.

Damit will das Unternehmen sein Wachstum in nordamerikanischen DooH-Markt vorantreiben und die Zusammenarbeit mit US-Mediananbietern, Partnern und Kunden vereinfachen.

Doohclick entwickelt eine cloudbasierte Plattform für den Digital-out-of-Home Betrieb und Retail-Media-Netzwerken. Die Software übernimmt dabei unter anderem Kampagnenpflege, Inventarverwaltuung, Proof-of-Play-Reports und finanzielle Abrechnung über gesamte Netzwerkstrukturen hinweg.

Zu konkreten US‑Installationen äußerte sich Doohclick nicht. Das Unternehmen betont jedoch, dass die neue Unternehmensstruktur Vertragsprozesse erleichtern und den Support für Betreiber in der Region verbessern soll.

„Der US‑Markt spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Digital‑Out‑of‑Home. Diese Struktur ermöglicht es uns, direkter und effektiver an diesem Ökosystem teilzunehmen“, sagt Tim Edmonds, Chief Operating Officer bei Doohclick.

Vorstellung der Plattform auf IBO-Konferenz

Im Zuge der Expansion ist Doohclick außerdem der Independent Billboard Operators Association, IBO, beigetreten. Auf der nächsten IBO‑Konferenz will das Unternehmen seine Plattform US‑Betreibern von Billboards und Netzwerken präsentieren.

Die USA sind weiterhin der größte Markt für Außenwerbungen weltweit und verzeichnen ein kontinuierliches Wachstum bei digitalen Werbeflächen. Die Umrüstung klassischer Billboards und Signage-Standorte auf vernetzte digitale Displays treiben diese Entwicklung weiter an.

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