Erneut schreibt Gewista das Nurture-Programm ihres Mutterkonzerns JC Decaux für den österreichischen Markt aus. Ein Startup erhält dabei eine DooH-Kampagne im Wert von 30.000 Euro. Bis zum 24. April 2026 sind Bewerbungen möglich.

Dabei sind Unternehmen teilnahmeberechtigt, die nicht älter als fünf Jahre sind. Außerdem muss ihr Firmensitz im österreichischen Firmenbuch eingetragen sein. Europaweit werden dann insgesamt vier Startups ausgewählt. Hier geht es direkt zur Bewerbung.

Das Programm läuft seit 2016 und ist in mehr als 80 Ländern aktiv.

Vorjahressieger aus Wien

Im vergangenen Jahr ging der Preis dabei an das Wiener Startup Schrankerl. Die Preisübergabe fand am Orbi Tower in Wien statt. Das Unternehmen setzte die gewonnene Kampagnenfläche anschließend für eine DooH-Schaltung ein.

„Startups bringen neue Perspektiven, Mut und Geschwindigkeit in den Markt. Genau diese Dynamik wollen wir fördern“, sagt Florian Wagner, CDO bei Gewista. Als Ziel nennt er, jungen Unternehmen mit Digital-out-of-Home eine sichtbare Plattform für ihre Marke zu bieten.