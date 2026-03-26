Ein Siegerplakat eines Schülers der Graphischen, der österreichischen Bundesschule für Medien, Grafik- und Kommunikationsdesign, wurde im öffentlichen Raum in Wien umgesetzt. Der Entwurf macht auf Mikroplastik als globales Umweltproblem aufmerksam. Christoph Denninger hatte die Idee dazu.

Darauf abgebildet sind drei Sushi-Stücke, die allerdings mit Plastik belegt sind statt mit Fisch. Daneben ist macht das Wort „Mmmmikroplastik“ das Gericht dem Betrachter scheinheilig schmackhaft.

Unter dem mit Plastikstücken belegten Reis ist zudem zu lesen: „Der Mist, den du isst — informier dich jetzt“. Daneben ist ein QR-Code.

Die Unterbrechung der Sehgewohnheit durch die Sushi-Stücke, die über den Plakatrand hinausragen, macht gemeinsam mit dem in die Länge gezogenen Mikroplastik-Wort auf den Inhalt aufmerksam.

Der Blick wird über das Wort zu den Plastik-Delikatessen geleitet und die Message mit einem Call-to-Action abgerundet.

Epamedia und Plakativ unterstützten das Projekt bei der Umsetzung.