Im bekannten Grimm-Märchen der Bremer Stadtmusikanten ziehen vier Tiere los, um in Bremen ein neues Leben anzufangen. In der aktuellen Kommunikation der WFB Wirtschaftsförderung Bremen treten Esel, Hund, Katze und Hahn erneut auf. Jedoch nicht als Musikanten — zur Freude aller ängstlicher Räuber, die in Waldhütten verweilen — sondern als AI-generierte und modern interpretierte Charaktere. Dabei werben sie für die Hansestadt als Reiseziel.

Die Kampagne läuft unter dem Namen „Mehr als Märchen 2.0“. Saint Elmo’s Tourism verantwortet die Entwicklung und Umsetzung.

Im Mittelpunkt stehen dabei hybride Produktionen für DooH- und Digital-Formate. Weiter setzt man auf Social-Media-Inhalte, Bumper-Ads und Out-of-Home-Platzierungen.

3D-Spot zur ITB in Berlin

Pünktlich zum Beginn der Internationalen Tourismus-Börse, ITB, in Berlin gab es auf dem Iconic-Screen von Hygh am Potsdamer Platz einen 3D-Spot. Dieser zeigte die tierischen Protagonisten zusammen mit realen Bildern von Bremer Sehenswürdigkeiten.

Über den Zeitraum von März bis August 2026 werden weitere Inhalte in einem Media-Mix mit digitalem Fokus ausgespielt. Dabei sieht man die AI-Stadtmusikanten in Bremer Bildwelten mit Menschen.

Jedes Tier verkörpert ein Bremen-Thema

Alle tierischen Stadtmusikanten haben dabei ein eigenes Profilthema: Der Esel steht für die Kultur wie das Unesco-Welterbe Rathaus und die Roland-Statue auf dem Marktplatz. Außerdem gibt er mit seinem Rollkragen-Pullover und Mütze bereits wichtige Kleidungstipps für das Kofferpacken.

Der Hund verkörpert die Aktivität, Lebensqualität und Naturerlebnisse entlang der Weser. Die Katze repräsentiert die Genusskultur und der Hahn symbolisiert die Kunst- und Kulturerlebnisse der Hansestadt.

Das Ziel der Kampagne ist laut den Projektverantwortlichen, Bremen als Tourismusziel aufmerksamkeitsstark zu positionieren. Dafür benutzt man eine moderne Adaption des kulturellen Erbes der Stadt.

Auch wenn die Stadtmusikanten im Märchen nie in Bremen ankamen, sondern lieber in der übernommenen Räuber-Hütte blieben, könnten sie jetzt dafür sorgen, dass sich mehr Menschen auf den Weg nach Bremen machen.