Im invidis-Interview kündigte Alexander Houben, Geschäftsführer bei Digooh und Inovisco, eine Erweiterung der DooH-Strategie an. Nun wird die Ankündigung umgesetzt: Die Werbeausspielung auf Displays wird um die Audio-Ebene erweitert. Somit kann man bei ausgewählten Clips somit eine Tonspur ausspielen.

Damit erweitert Inovisco Mobile Media sein Retail-DooH-Angebot in Kooperation mit Edeka. Das neue Format Edeka Audio 300 integriert Tonspuren in bestehende Digital-City-Light-Poster. Die Ausspielung erfolgt ab sofort flächendeckend im Eingangsbereich von 300 ausgewählten Märkten.

Die Screens befinden sich dabei am Eingang in die Supermärkte. Dort ist die Aufmerksamkeit noch besonders hoch und Einkäufer empfänglicher für Markenbotschaften.

Fokus auf den Markteingang

Im Vergleich zu herkömmlichem Instore-Audio verzichtet das Konzept auf eine dauerhafte Beschallung. Die Audio-Inhalte werden ausschließlich kampagnenbezogen und zeitlich limitiert ausgespielt. Das Format richtet sich dabei sowohl an endemische als auch an nicht-endemische Marken.

„Im Handel konkurrieren viele visuelle Reize um Aufmerksamkeit. Audio setzt hier den zusätzlichen Impuls, der den Blick auf die visuelle Botschaft lenkt und deren Wirkung unterstützt – vorausgesetzt, es wird gezielt und kontextuell eingesetzt“, sagt Frederik Horst, Marketing Director bei Inovisco Mobile Media.

Die technische Umsetzung durch Inovisco Mobile Media erfolgt standardisiert über das vorhandene DooH-Netzwerk. Mediaplaner können die zusätzliche Ebene ohne komplexe Setups in laufende Kampagnen integrieren. Das System nutzt die Kombination aus Bild und Ton zur Steigerung der Aufmerksamkeitsqualität.