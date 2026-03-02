Die ISE in Barcelona hat wieder einmal Rekordzahlen geliefert. Um die neuesten technologischen Entwicklungen, die auf der Messe zu sehen waren, für den Schweizer Markt einzuordnen, findet am 10. März 2026 in der Enter Technikwelt Solothurn das traditionelle ISE Recap Event statt. Gastgeber und Partner sind in diesem Jahr Alltron, Avixa, IG DooH, ISE, Purelink sowie invidis consulting.

Dabei wird insbesondere auf die Relevanz der gezeigten Lösungen für Systemintegratoren und Endnutzer in der Schweiz eingegangen. Experten der beteiligten Verbände und Unternehmen analysieren die Trends in den Bereichen ProAV, Digital Signage und Collaboration. Ort: Enter Technikwelt Solothurn, Gewerbestraße 4 in Derendingen.

Das Event bietet Fachbesuchern die Möglichkeit, die Highlights der Messe kompakt an einem Nachmittag Revue passieren zu lassen. Auch Personen, die nicht in Barcelona waren, erfahren hier die wichtigsten Neuerungen. Hier geht es zur Anmeldung.

Der ISE Recap Suisse im Überblick

Datum: 10. März 2026

invidis Digital Signage Masterclass ab 12 Uhr

Digital Signage Trends & Drivers der ISE

Best Practice – die aufregendsten und effektivsten Digital Signage Konzepte aus aller Welt

Technologie trifft Media: DooH, INstore Retail Media und Agentic AI – Fireplace Talk mit IG DooH

Ask the Expert – Fragen und Antworten rund um Signage

ISE Recap Suisse ab 14:30 Uhr