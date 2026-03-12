Nach drei Jahren mit stabilen zweistelligen Wachstumsraten bekommt JC Decaux die globale wirtschaftliche Unsicherheit nun auch in seinen Geschäftszahlen zu spüren. Der weltweit größte Außenwerber schloss das Jahr 2025 mit nahezu stagnierendem Wachstum ab: Der Konzernumsatz legte lediglich um 0,8 % zu (organisch 1,8 %) und erreichte insgesamt 3,96 Milliarden Euro.

JC Decaux interpretiert diese Zahlen öffentlich als Beleg für die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells – und setzt weiterhin auf Digital-out-of-Home als wichtigsten Wachstumstreiber.

Umsatzentwicklung von JC Decaux seit 2019 2019: 3,89 Mrd. €

2020: 2,3 Mrd. €

2021: 2,7 Mrd. €

2022: 3,3 Mrd. €

2023: 3,57 Mrd. €

2024: 3,94 Mrd. €

2025: 3,96 Mrd. €

Digital hält das Wachstum auf Kurs

Das digitale Segment erwies sich 2025 als entscheidender Stabilitätsfaktor: DooH wuchs um 7,7 Prozent (organisch 10,0 Prozent) und erreichte damit einen Anteil von 41,7 Prozent am Gesamtumsatz. Im vierten Quartal stieg der Digitalanteil sogar auf 44,8 Prozent.

Die Zahlen sind insgesamt positiv, zeigen aber auch, dass das außergewöhnliche Wachstum vergangener Jahre vorbei ist: Seitwac 2022 lag der Zuhs im DooH-Bereich meist bei über 20 %. Das starke Wachstum in den Jahren 2022 und 2023 war notwendig, um JC Decaux nach der Pandemie wieder auf das Vorkrisenniveau zu bringen. 2024 aber entwickelte sich zu einem eigenen Erfolgskapitel – geprägt vom Aufstieg datengetriebener digitaler Werbung im öffentlichen Raum, die zunehmend mit der Intelligenz und Zielgenauigkeit von Online-Medien konkurrieren kann.

Auch im Programmatic-Segment hat sich das Wachstum abgeschwächt: Die Umsätze über die Viooh-SSP stiegen 2025 um 19,2 Prozent, nachdem sie im Jahr zuvor noch um 45,6 Prozent gewachsen waren. Insgesamt erreichten sie 180,5 Millionen Euro und damit rund 10,9 Prozent der digitalen Erlöse.

Zu beachten ist allerdings: Das starke Jahr 2024 wurde durch Großereignisse wie die Olympischen Spiele in Paris und die UEFA Euro 2024 zusätzlich beflügelt. Ohne diese Effekte würden viele Wachstumsraten im Vergleich ein paar Prozentpunkte höher liegen.

Rückgang in den beiden größten Märkten

Regional betrachtet waren Nordamerika sowie die Region Rest der Welt – bestehend aus Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten – die wichtigsten Wachstumstreiber. Beide Regionen legten um 9,8 Prozent zu.

In Frankreich hingegen sank der Umsatz um 4,7 Prozent, vor allem aufgrund der hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Auch UK verzeichnete einen leichten Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich.

Der Rest Europas, der größte Markt für JC Decaux, wuchs dagegen um 3,1 Prozent. Die zweitgrößte Region APAC ging leicht um 0,9 Prozent zurück.

Stadtmöbel stabil, Plakate rückläufig

Nach Geschäftsbereichen bleibt Street Furniture – also Stadtmöbelwerbung – mit großem Abstand das wichtigste Segment für JC Decaux. Der Bereich wuchs um 0,7 Prozent auf 2,01 Milliarden Euro (organisch +1,9 Prozent).

Das Transport-Segment legte um 2,2 Prozent auf 533,2 Millionen Euro zu (organisch +3,3 Prozent). Wachstum kam sowohl aus Flughäfen als auch aus öffentlichen Verkehrssystemen – trotz eines Rückgangs im mittleren einstelligen Bereich in China.

Das Plakat-Geschäft setzte hingegen seinen leichten Abwärtstrend aus 2024 fort: Der Umsatz sank um 2,4 Prozent auf 533,2 Millionen Euro (organisch –2,3 Prozent). Besonders stark wirkte sich dabei erneut ein zweistelliger Rückgang in Frankreich aus – ebenfalls aufgrund der hohen Vergleichsbasis.

Ausblick: vorsichtig optimistisch

Jean-François Decaux, Vorsitzender des Executive Boards und Co-CEO von JC Decaux, sagt: „JC Decaux hat 2025 trotz eines äußerst unsicheren wirtschaftlichen Umfelds – mit steigenden Zöllen und zunehmenden geopolitischen Spannungen – eine starke Leistung erbracht. Für die ersten Monate von 2026 berichtet er von einer soliden Geschäftsdynamik. Laut Jean-François Decaux gebe es bislang „keine wesentlichen Auswirkungen“ durch den jüngsten Konflikt im Nahen Osten.

Für das erste Quartal 2026 erwartet der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von rund 5 Prozent, unterstützt unter anderem durch positive Effekte der Winterspiele Milano Cortina 2026 sowie durch wieder anziehende Umsätze in China.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Vertragsgewinne und -verlängerungen von JC Decaux im Jahr 2025: